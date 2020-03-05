Как компании защищаются от коронавируса

Мир меняет планы

Из-за коронавируса компании по всему миру активно отменяют конференции и другие мероприятия, пишет The Wall Street Journal. В Азии, Европе и Северной Америке уже отменены или отложены как минимум 440 выставок, по данным немецкого журнала m+a. Например, Google объявил 3 марта об отмене своей ежегодной конференции разработчиков приложений Google I/O, намеченной на май.

Также в этом году не состоится международный автосалон в Женеве, который должен был начаться 5 марта. Это связано с тем, что власти Швейцарии запретили проводить мероприятия, число участников которых превышает 1000 человек. Женевский автосалон ежегодно привлекает более 500 000 посетителей. «За исключением Первой и Второй мировых войн, нам никогда не приходилось отменять его с 1904 г.», – отмечает управляющий директор автосалона Оливье Рих (цитата по WSJ).

Организаторы Game Developers Conference в Сан-Франциско перенесли ее с 16 марта на лето после того, как от участия в ней отказались американская Epic Games, создатель популярной видеоигры Fortnite и другие основные участники. В прошлом году эту конференцию посетили 29 000 человек.

IHS Markit пришлось отменить ежегодную энергетическую конференцию CERAWeek в Хьюстоне. По оценкам компании, ее упущенная выручка от отмены этого и других мероприятий из-за коронавируса составит $50 млн. Также IHS Markit полностью возместит участникам CERAWeek их взносы, которые в среднем составляют $8500.