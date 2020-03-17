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Как коронавирус меняет условия труда

Пять шагов для гибкого реагирования на чрезвычайные ситуации
Кали Уильямс Йост
Варвара Гранкова для Ведомостей

«Влияние на повседневную жизнь может оказаться подрывным, – предупредила доктор Нэнси Мессонньер, директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний США. – Могут быть закрыты школы, отменены массовые публичные мероприятия, а компании будут вынуждены перейти на удаленный режим работы».

Глобальное распространение вируса может стать испытанием, которое покажет, готовы ли работодатели быстро реагировать на неожиданные изменения. Число командировок сократится, или от них и вовсе придется отказаться. Большему числу сотрудников, скорее всего, придется пользоваться видеоконференциями для работы в разных часовых поясах. Если ситуация с распространением вируса значительно ухудшится, многих попросят работать удаленно (или они попросят об этом сами).

Готовы ли к этому организации? Судя по всему, нет. Но даже те, кто готов переосмыслить методы работы, вряд ли готовы дать ответ на вопрос, который неизбежно возникнет после окончания кризиса: «Почему мы не работаем так все время?»

Как повысить гибкость реакции компании на чрезвычайные ситуации и при этом переосмыслить ее работу в более широком смысле? Вот пять шагов, с которых можно начать.

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