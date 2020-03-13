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Эпидемия коронавируса увеличила спрос на софт для удаленных рабочих мест

Но быстро перевести сотрудников на надомную работу смогут далеко не все компании
Екатерина Кинякина Денис Сивичев Валерий Кодачигов
Из-за распространения коронавируса в России вырос спрос на программное обеспечение (ПО) для удаленных рабочих мест /Unsplash

Из-за распространения коронавируса в России вырос спрос на программное обеспечение (ПО) для удаленных рабочих мест – VDI (Virtual Desktop Infrastructure), отмечают эксперты системного интегратора «Инфосистемы джет». Речь может идти о переводе на удаленку нескольких тысяч работников. Стоимость одного рабочего места, по их оценке, составляет около $2000.

VDI – набор программ, позволяющих предоставить сотруднику виртуальный доступ к рабочему столу офисного компьютера. Такая технология позволяет перенести все пользовательские данные в облако и обеспечить безопасный удаленный доступ к критической информации. Поэтому наиболее востребованным такое ПО оказалось в компаниях с существенным количеством персонала и которые уже далеко продвинулись по пути цифровой трансформации. К таким можно отнести банки, страховые компании, штаб-квартиры крупных ритейлеров и промышленных компаний, говорит руководитель Центра проектирования вычислительных комплексов «Инфосистемы джет» Илья Воронин.

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