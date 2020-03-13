Эпидемия коронавируса увеличила спрос на софт для удаленных рабочих мест

VDI – набор программ, позволяющих предоставить сотруднику виртуальный доступ к рабочему столу офисного компьютера. Такая технология позволяет перенести все пользовательские данные в облако и обеспечить безопасный удаленный доступ к критической информации. Поэтому наиболее востребованным такое ПО оказалось в компаниях с существенным количеством персонала и которые уже далеко продвинулись по пути цифровой трансформации. К таким можно отнести банки, страховые компании, штаб-квартиры крупных ритейлеров и промышленных компаний, говорит руководитель Центра проектирования вычислительных комплексов «Инфосистемы джет» Илья Воронин.