Допустим, работник по возвращении позвонил на горячую линию, изолировался от общества, почувствовал недомогание и взял больничный лист. В этом случае действия работодателя ничем не отличаются от действий в случае болезни работника: в табеле проставляется отсутствие по болезни, больничный лист оплачивается после предъявления. Если работник, вернувшись, прекратил контакты с окружающими, чувствует себя хорошо и хочет работать дистанционно, работодателю рекомендуется оформить дополнительное соглашение о дистанционной работе к трудовому договору с этим сотрудником. Время действия соглашения можно ограничить, например, 14 календарными днями. Сложность может возникнуть только с обменом документами, так как в режиме самоизоляции нельзя выходить даже на почту. Но так как пока нет никаких законодательных ограничений работы курьерских служб, работодатель может организовать обмен документами через курьеров.