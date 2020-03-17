Как работодателям Москвы исполнить указ Cобянина о карантине
Указом мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 2-УМ в Москве был введен режим повышенной готовности. Пунктом четвертым этого указа на работодателей Москвы возлагаются дополнительные обязанности. Рассмотрим наиболее вероятные ситуации в офисе, связанные с коронавирусом, и ответные действия работодателя, которому нужно и указ исполнить, и требования ТК соблюсти.
1. Работник вернулся из командировки или отпуска в КНР, Республике Корея, Италии, Иране, Франции, Германии, Испании или других государств с высокой заболеваемостью коронавирусом.
В этом случае работник, даже если он чувствует себя хорошо, согласно указу должен сообщить о своем возвращении в Россию по телефону горячей линии, принимающей обращения граждан по поводу коронавируса, и изолироваться на дому на 14 дней. А работодатель обязан оказывать содействие работникам в обеспечении режима самоизоляции на дому. Поэтому отсутствие работника на рабочем месте в течение 14 дней после возвращения из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой не будет являться прогулом, даже если у работника нет больничного листа.
Допустим, работник по возвращении позвонил на горячую линию, изолировался от общества, почувствовал недомогание и взял больничный лист. В этом случае действия работодателя ничем не отличаются от действий в случае болезни работника: в табеле проставляется отсутствие по болезни, больничный лист оплачивается после предъявления. Если работник, вернувшись, прекратил контакты с окружающими, чувствует себя хорошо и хочет работать дистанционно, работодателю рекомендуется оформить дополнительное соглашение о дистанционной работе к трудовому договору с этим сотрудником. Время действия соглашения можно ограничить, например, 14 календарными днями. Сложность может возникнуть только с обменом документами, так как в режиме самоизоляции нельзя выходить даже на почту. Но так как пока нет никаких законодательных ограничений работы курьерских служб, работодатель может организовать обмен документами через курьеров.
Но что делать, если работник, изолировавшись от общества, чувствует себя хорошо, но не согласен работать дистанционно или его обязанности вообще нельзя выполнять в удаленном режиме? Это простой по причинам, не зависящим от работодателя и работника, который оплачивается в размере не менее двух третей оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя (ст. 157 ТК).
2. Согласно указу работодатели обязаны измерять температуру тела у сотрудников на рабочих местах и не допускать к работе тех, у кого температура повышенная. Законы процедуру измерения температуры у персонала никак не регулируют. ТК предусматривает только врачебные осмотры. Но раз в указе не говорится о том, что работодатель должен привлечь к процессу медицинского работника, то измерение температуры могут проводить штатные сотрудники компании.
Работодателю следует приказом назначить ответственного вести журнал регистрации и дезинфицировать термометры. ТК также не предусматривает отстранения от работы по медицинским показаниям, если нет соответствующего медицинского заключения. Однако в указе говорится, что работник, посещавший страну, где были зарегистрированы новые случаи заражения (а в Москве такие случаи зарегистрированы), обязан при появлении симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому. Поэтому сотрудник с повышенной температурой должен вернуться домой, вызвать врача и оформить больничный лист.
Остается открытым вопрос, имеет ли право организация требовать у любых посетителей измерять температуру на входе в помещение. Например, если клиент или поставщик явился на переговоры, которые невозможно отложить или провести по скайпу.
3. Среди работников выявлен заразившийся коронавирусом, работодатель должен незамедлительно представить в московское управление Роспотребнадзора информацию обо всех контактах заболевшего по службе (с коллегами, клиентами, поставщиками и др.) и провести дезинфекцию помещений, где он находился: кабинета, переговорных, мест общего пользования.
4. Сотрудник просит справку для подачи документов на получение визы в страну с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. ТК обязывает работодателя по требованию работника выдавать справки для получения виз в другие страны (ст. 62 ТК). И пока никто не требует от работодателей, чтобы они контролировали передвижения работников и посещения ими стран с напряженной эпидемиологической обстановкой. Поэтому надо выполнить просьбу сотрудника.