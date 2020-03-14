Собянин ввел дополнительные меры борьбы с коронавирусом

В московских школах с 16 марта вводится свободное посещение. Решение о том, будет ребенок продолжать ходить в школу или нет, остается за родителями. Администрации учебных заведений постараются обеспечить возможность дистанционного обучения для тех детей, которых родители временно заберут из школы. Свободное посещение будет действовать до особого распоряжения властей.

В Подмосковье тоже ввели свободное посещение школ. Об этом в Instagram написал губернатор области Андрей Воробьев.