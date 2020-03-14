Собянин ввел дополнительные меры борьбы с коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице дополнительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа. Вот эти меры:
В московских школах с 16 марта вводится свободное посещение. Решение о том, будет ребенок продолжать ходить в школу или нет, остается за родителями. Администрации учебных заведений постараются обеспечить возможность дистанционного обучения для тех детей, которых родители временно заберут из школы. Свободное посещение будет действовать до особого распоряжения властей.
В Подмосковье тоже ввели свободное посещение школ. Об этом в Instagram написал губернатор области Андрей Воробьев.
Соблюдать режим обязательной самоизоляции на дому теперь обязаны не только граждане, прибывшие из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, но и совместно проживающие с ними лица. Срок самоизоляции остается прежним ‒ 14 дней.
На работодателей возлагается обязанность не допускать на территорию организации работников, обязанных соблюдать режим самоизоляции на дому.
Режим повышенной готовности, введенный в столице из-за распространения новой коронавирусной инфекции, официально признается обстоятельством непреодолимой силы. Это упростит с юридической точки зрения решение споров, связанных с неисполнением обязательств, пояснил оперативный штаб.
Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Москве ввели 5 марта. Он предусматривает жесткий контроль за вернувшимися из-за рубежа. В частности, все прибывшие из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой (сейчас такими считаются Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Франция, Германия и Испания), должны в течение 14 дней соблюдать режим самоизоляции.
Накануне в столице была закрыта на карантин школа из-за того, что одна из учащихся заболела коронавирусом. Девочка вернулась 1 марта в Москву из Италии и в течение двух дней посещала учебное заведение. С 4 марта она находилась дома, а 13-го стало известно о заболевании школьницы.
Всего в столице, по последним данным, выявлены 24 больных коронавирусом. Общее число заболевших по России выросло до 45.