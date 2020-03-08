Мосгорздрав пригрозил тюрьмой за отказ от самоизоляции из-за коронавируса

На момент публикации в России было зафиксировано 14 случаев заболевания коронавирусом. Два — у граждан Китая в Забайкалье и Тюменской области (оба пациента уже выписаны из больницы). Шесть — у россиян в Москве (все заболевшие приехали из Италии, первый пациент уже выздоровел). Один — в Нижнем Новгороде, у россиянина. Три — в Липецке (все зараженные — граждане России, приехавшие из Италии). Два — в Санкт-Петербурге (итальянец и россиянин, заразились в Италии). Кроме того, трое россиян, больных коронавирусом были эвакуированы с лайнера в Японии, 8 марта их выписали из больницы.