Мосгорздрав пригрозил тюрьмой за отказ от самоизоляции из-за коронавируса
Департамент здравоохранения Москвы (Мосгорздрав) опубликовал на своем сайте ответы на самые частые вопросы, связанные с коронавирусом. В одном из них говорится, что нарушение режима самоизоляции может повлечь ответственность, в том числе и уголовную, вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет. Соблюдение карантинного режима отслеживается с помощью видеонаблюдения, отмечается в сообщении.
Самоизоляция предписана людям, прибывшим из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой (сейчас такими считаются Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Франция, Германия и Испания). Им рекомендуется уведомить о своем прибытии Мосгорздрав, не выходить из дома в течение 14 дней, минимизировать контакты с другими людьми, а в случае возникновения симптомов вызывать врача на дом. Больничный на время домашнего карантина можно получить либо в аэропорту, либо курьером, обратившись по телефону горячей линии в Мосгорздрав.
Коронавирусная инфекция внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, пояснил столичный департамент здравоохранения. Поэтому ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения предусмотрена ст. 236 УК. Вот что говорится в этой статье:
нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, наказывается штрафом в размере до 80 000 руб., лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет, обязательными работами на срок до 360 часов, исправительными работами на срок до года или лишением свободы на тот же срок;
то же самое деяние, повлекшее смерть человека, грозит нарушителю обязательными работами на срок до 480 часов, исправительными работами на срок до 2 лет, принудительными работами на срок до 5 лет или лишением свободы на такой же срок.
Мосгорздрав ответил еще на ряд спорных вопросов, связанных с самоизоляцией граждан. Приводим некоторые ответы.
Люди, проживающие вместе с человеком, который вынужден оставаться на карантине дома, не обязаны тоже соблюдать режим самоизоляции. Но по возможности Мосгорздрав рекомендует воздержаться от контактов с близкими. Чтобы снизить риск заражения членов семьи нужно соблюдать следующие меры: использовать маску, индивидуальную посуду, часто мыть руки, пользоваться антисептиками и регулярно проветривать помещение.
Если человек живет один и вынужден соблюдать режим самоизоляции, ему рекомендуется пользоваться службами доставки, помощью друзей и знакомых. В случае крайней необходимости (выбросить мусор, выгулять собаку) допускается выход на улицу в малолюдное время и обязательно в медицинской маске.
Те деньги, которые человек потеряете, находясь на больничном в самоизоляции, никто не компенсирует.
Дети, оказавшиеся в самоизоляции, должны перейти на 14 дней на дистанционное обучение. Такая возможность будет предоставлена всем московским школьникам.
Самостоятельно сдать анализы на коронавирус и тем самым избежать самоизоляции нельзя. Тест на наличие заболевания назначается только врачом и при наличии определенных условий. Обследованию подлежат: люди, приехавшие из Китая, Южной Кореи и Ирана; лица с признаками ОРВИ, прибывшие из стран, где зафиксирован хотя бы один случай коронавируса; и те, кто контактировал с зараженным.
На момент публикации в России было зафиксировано 14 случаев заболевания коронавирусом. Два — у граждан Китая в Забайкалье и Тюменской области (оба пациента уже выписаны из больницы). Шесть — у россиян в Москве (все заболевшие приехали из Италии, первый пациент уже выздоровел). Один — в Нижнем Новгороде, у россиянина. Три — в Липецке (все зараженные — граждане России, приехавшие из Италии). Два — в Санкт-Петербурге (итальянец и россиянин, заразились в Италии). Кроме того, трое россиян, больных коронавирусом были эвакуированы с лайнера в Японии, 8 марта их выписали из больницы.