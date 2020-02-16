Суд в Китае предупредил о смертной казни за сокрытие симптомов коронавируса
Намеренное сокрытие симптомов коронавируса, а также информации о поездке в провинцию Хубэй может расцениваться как предумышленная угроза общественной безопасности и повлечь уголовное наказание. К такому выводу пришел Второй народный суд средней ступени в Пекине, пишет издание «Бейзцин жибао».
Уголовное преследование грозит тем, кто, например, имея явные симптомы заболевания (кашель, температура), при проверке у врача, на входе в жилой комплекс или общественный транспорт не сообщил об этом. Или тем, кто в последние недели был в Ухане либо общался с тем, кто посещал город, и не обратился после этого к медикам. Еще хуже, если человек при этом не предпринял никаких мер по самоизоляции, не носил маску, посещал общественные места, подвергая тем самым опасности большое количество людей.
Согласно Уголовному кодексу Китая, такие проступки могут наказываться тюремным сроком от 3 до 10 лет, пожизненным заключением или даже смертной казнью, напомнил суд. Наказание избирается в зависимости от последствий, к которым привели действия нарушителя.
Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре прошлого года в китайской провинции Хубэй. Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы еще в 25 странах почти во всех частях света. Согласно последним данным, заразились свыше 69 000 человек, более 1600 скончались.