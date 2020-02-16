Суд в Китае предупредил о смертной казни за сокрытие симптомов коронавируса

Уголовное преследование грозит тем, кто, например, имея явные симптомы заболевания (кашель, температура), при проверке у врача, на входе в жилой комплекс или общественный транспорт не сообщил об этом. Или тем, кто в последние недели был в Ухане либо общался с тем, кто посещал город, и не обратился после этого к медикам. Еще хуже, если человек при этом не предпринял никаких мер по самоизоляции, не носил маску, посещал общественные места, подвергая тем самым опасности большое количество людей.