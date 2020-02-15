Франция сообщила о первой в Европе смерти от коронавируса
Во Франции от нового типа коронавирусной инфекции умер 80-летний китайский турист, сообщила министр здравоохранения страны Аньез Бузин. Видеозапись ее выступления опубликовало AFP в Twitter. По словам Бузин, это первая смерть от коронавируса за пределами Азии.
Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре прошлого года в китайской провинции Хубэй. Согласно последним данным, заразились 67 000 человек, более 1500 скончались.
Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы еще в 25 странах почти во всех частях света. Накануне стало известно, что коронавирус добрался до Африки – первый зараженный зарегистрирован в Египте. В России было двое заболевших коронавирусом – в Забайкалье и Тюменской области. Оба они уже выписаны из больницы.