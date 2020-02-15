Франция сообщила о первой в Европе смерти от коронавируса

Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы еще в 25 странах почти во всех частях света. Накануне стало известно, что коронавирус добрался до Африки – первый зараженный зарегистрирован в Египте. В России было двое заболевших коронавирусом – в Забайкалье и Тюменской области. Оба они уже выписаны из больницы.