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Франция сообщила о первой в Европе смерти от коронавируса

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Во Франции от нового типа коронавирусной инфекции умер 80-летний китайский турист, сообщила министр здравоохранения страны Аньез Бузин. Видеозапись ее выступления опубликовало AFP в Twitter. По словам Бузин, это первая смерть от коронавируса за пределами Азии.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре прошлого года в китайской провинции Хубэй. Согласно последним данным, заразились 67 000 человек, более 1500 скончались.

Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы еще в 25 странах почти во всех частях света. Накануне стало известно, что коронавирус добрался до Африки – первый зараженный зарегистрирован в Египте. В России было двое заболевших коронавирусом – в Забайкалье и Тюменской области. Оба они уже выписаны из больницы.

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