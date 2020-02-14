В Африке зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом
Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Египте, сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения страны. Египет стал первым африканским государством, где отмечено это заболевание.
Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре прошлого года в китайской провинции Хубэй. Согласно последним данным, заразились почти 70 000 человек, 1381 пациент скончался.
Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы еще в нескольких десятках стран почти во всех частях света. В России было двое заболевших коронавирусом – в Забайкалье и Тюменской области. Оба они уже выписаны из больницы.