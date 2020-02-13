Как понимать китайскую статистику по коронавирусу

13 февраля китайский информационный портал «Ванъи», ссылаясь на данные региональных властей, сообщил, что число инфицированных новым коронавирусом к утру 13 февраля за сутки увеличилось на 15 000 человек и достигло 59 800. Число умерших выросло на 242 до 1368 человек. Объяснения властей, что резкий рост числа заболевших связан с новой, более точной диагностикой, породили подозрения в манипулировании статистикой.