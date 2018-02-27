Почему Си Цзиньпин не уходит

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Давно ожидавшаяся отмена ограничений на время пребывания у власти лидера КНР позволит бесконечно продлевать полномочия нынешнего руководителя страны Си Цзиньпина – фактически сделать его пожизненным правителем Китая. Отказ от системы коллективного руководства и возведенной в принцип регулярной смены власти отражает его стремление персонифицировать экономические и политические успехи и повысить эффективность руководства за счет упрощения управленческой структуры, что может обернуться проблемами при передаче власти стареющим лидером.

В понедельник, как сообщила «Жэньминь жибао», пленум ЦК КПК одобрил поправки в конституцию КНР – в частности, предложение изъять из нее нормы, не позволявшие председателю и вице-председателю КНР занимать свои должности более двух пятилетних сроков подряд. Должность председателя КНР скорее представительская, важнее одновременное снятие неформального запрета на такие же ограничения для лидера компартии и центрального военного совета, отмечает старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

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