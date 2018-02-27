От редакции
Статья опубликована в № 4516 от 27.02.2018 под заголовком: Си почти навсегда

Почему Си Цзиньпин не уходит

Отказ от практики регулярной смены власти может облегчить проведение экономических реформ, но усложнит передачу власти в будущем
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Давно ожидавшаяся отмена ограничений на время пребывания у власти лидера КНР позволит бесконечно продлевать полномочия нынешнего руководителя страны Си Цзиньпина – фактически сделать его пожизненным правителем Китая. Отказ от системы коллективного руководства и возведенной в принцип регулярной смены власти отражает его стремление персонифицировать экономические и политические успехи и повысить эффективность руководства за счет упрощения управленческой структуры, что может обернуться проблемами при передаче власти стареющим лидером.

В понедельник, как сообщила «Жэньминь жибао», пленум ЦК КПК одобрил поправки в конституцию КНР – в частности, предложение изъять из нее нормы, не позволявшие председателю и вице-председателю КНР занимать свои должности более двух пятилетних сроков подряд. Должность председателя КНР скорее представительская, важнее одновременное снятие неформального запрета на такие же ограничения для лидера компартии и центрального военного совета, отмечает старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам с любых устройств
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Arty
02:00 27.02.2018
Это иллюзия ,что несменяемому лидеру реформы проводить легче ,рано или поздно ему покажется , что их проводить просто незачем.
00
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике