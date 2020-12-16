«Тилтех» инвестировал в производителя бытовой химии

«Тилтех» инвестировал в производителя бытовой химииПолученные деньги компания Forsal вложит в создание бренда экологичных товаров для дома
Forsal занимается разработкой, производством и дистрибуцией товаров бытовой химии. Компания планирует запустить новый собственный бренд – об этом «Ведомостям» рассказал представитель фонда «Тилтех капитал».
Инвестиции составят от 5 млн до 10 млн руб., говорит представитель фонда. Под новой торговой маркой Forsal будет продвигать бытовую химию из натурального сырья растительного происхождения. Запуск бренда планируется до конца 2021 г., рассказали в «Тилтех капитале».
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