Бренд-шопы Dyson появились в рунете

Inventive Retail Group (IRG) займется развитием бренд-шопов Dyson на российских маркетплейсах в интернете – об этом «Ведомостям» рассказали представители розничного холдинга и производителя. Сейчас IRG управляет сетями монобрендовых магазинов re:Store (в них продается электроника Apple), Samsung, Nike, Lego и др. По словам представителя IRG Людмилы Семушиной, первая брендированная площадка Dyson появилась на Ozon.ru, в 2021 г. начнут функционировать бренд-зоны на Lamoda.ru и Goods.ru: «IRG возьмет на себя взаимодействие с маркетплейсами и покупателями: логистику, расчеты с клиентами, работу с рекламациями и проч.». IRG будет получать агентскую плату за посредничество между производителем и маркетплейсами, говорит Семушина.