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Бренд-шопы Dyson появились в рунете

Их развитием занялась Inventive Retail Group
Екатерина Кинякина
Rachel Murray / Getty Images via AFP

Inventive Retail Group (IRG) займется развитием бренд-шопов Dyson на российских маркетплейсах в интернете – об этом «Ведомостям» рассказали представители розничного холдинга и производителя. Сейчас IRG управляет сетями монобрендовых магазинов re:Store (в них продается электроника Apple), Samsung, Nike, Lego и др. По словам представителя IRG Людмилы Семушиной, первая брендированная площадка Dyson появилась на Ozon.ru, в 2021 г. начнут функционировать бренд-зоны на Lamoda.ru и Goods.ru: «IRG возьмет на себя взаимодействие с маркетплейсами и покупателями: логистику, расчеты с клиентами, работу с рекламациями и проч.». IRG будет получать агентскую плату за посредничество между производителем и маркетплейсами, говорит Семушина.

Условия сотрудничества IRG и вендор не раскрывают.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных