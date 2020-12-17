BP приобрела контрольный пакет акций Finite Carbon

BP приобрела контрольный пакет акций Finite CarbonВсе больше нефтяных гигантов озеленяет свой бизнес
Британский нефтегазовый гигант BP приобрел контрольный пакет акций американской Finite Carbon, сообщила компания 16 декабря. Finite Carbon – лидер в секторе компенсации углеродных выбросов посредством сохранения лесов. В конце 2019 г. BP уже инвестировала в Finite Carbon $5 млн, финансовые условия новой сделки не разглашаются. Известно, что Finite Carbon станет частью подразделения BP под названием Launchpad («стартовая площадка»), которое занимается созданием бизнесов, специализирующихся на цифровых и низкоуглеродных технологиях.
Finite Carbon выступает посредником между компаниями и землевладельцами. Первые приобретают «углеродные кредиты», т. е. платят за то, чтобы землевладельцы не вырубали леса на принадлежащей им территории. Спасенные от вырубки деревья поглощают углерод – и компании таким образом компенсируют свой углеродный след.