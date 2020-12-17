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BP приобрела контрольный пакет акций Finite Carbon

Все больше нефтяных гигантов озеленяет свой бизнес
Екатерина Максимушкина
Один из проектов Finite Carbon в США /BP

Британский нефтегазовый гигант BP приобрел контрольный пакет акций американской Finite Carbon, сообщила компания 16 декабря. Finite Carbon – лидер в секторе компенсации углеродных выбросов посредством сохранения лесов. В конце 2019 г. BP уже инвестировала в Finite Carbon $5 млн, финансовые условия новой сделки не разглашаются. Известно, что Finite Carbon станет частью подразделения BP под названием Launchpad («стартовая площадка»), которое занимается созданием бизнесов, специализирующихся на цифровых и низкоуглеродных технологиях.

Finite Carbon выступает посредником между компаниями и землевладельцами. Первые приобретают «углеродные кредиты», т. е. платят за то, чтобы землевладельцы не вырубали леса на принадлежащей им территории. Спасенные от вырубки деревья поглощают углерод – и компании таким образом компенсируют свой углеродный след.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных