BP приобрела контрольный пакет акций Finite Carbon

Finite Carbon выступает посредником между компаниями и землевладельцами. Первые приобретают «углеродные кредиты», т. е. платят за то, чтобы землевладельцы не вырубали леса на принадлежащей им территории. Спасенные от вырубки деревья поглощают углерод – и компании таким образом компенсируют свой углеродный след.