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Контроль за иностранными владельцами рыбодобывающих компаний ужесточат

В основном это коснется небольших игроков
Екатерина Бурлакова
На крупных участников рынка необходимость согласовывать доли от 25 до 50% не повлияет – всех их и так контролируют российские граждане /Лев Федосеев / ТАСС

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала поправки, предложенные Федеральной антимонопольной службой (ФАС): они усиливают контроль над иностранными инвесторами в рыбной отрасли. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель правительства.

Сейчас российские компании, которые находятся под контролем иностранцев, не могут добывать рыбу. Исключение составляют фирмы, которые получили разрешение комиссии правительства по контролю за иностранными инвестициями. По действующим нормам контролем признается владение свыше 50% долей в компании. ФАС же предлагает снизить этот порог до 25%, следует из текста законопроекта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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