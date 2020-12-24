Контроль за иностранными владельцами рыбодобывающих компаний ужесточат

Контроль за иностранными владельцами рыбодобывающих компаний ужесточатВ основном это коснется небольших игроков
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала поправки, предложенные Федеральной антимонопольной службой (ФАС): они усиливают контроль над иностранными инвесторами в рыбной отрасли. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель правительства.
Сейчас российские компании, которые находятся под контролем иностранцев, не могут добывать рыбу. Исключение составляют фирмы, которые получили разрешение комиссии правительства по контролю за иностранными инвестициями. По действующим нормам контролем признается владение свыше 50% долей в компании. ФАС же предлагает снизить этот порог до 25%, следует из текста законопроекта.
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