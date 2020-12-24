Контроль за иностранными владельцами рыбодобывающих компаний ужесточат

Сейчас российские компании, которые находятся под контролем иностранцев, не могут добывать рыбу. Исключение составляют фирмы, которые получили разрешение комиссии правительства по контролю за иностранными инвестициями. По действующим нормам контролем признается владение свыше 50% долей в компании. ФАС же предлагает снизить этот порог до 25%, следует из текста законопроекта.