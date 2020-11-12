Рыбодобытчики на Севере приостанавливают промысел из-за претензий ФСБ

С 1 января 2019 года в Закон о рыболовстве были внесены изменения. Раньше закон прямо прописывал, в каких случаях добытые при осуществлении прибрежного рыболовства биоресурсы могут быть переработаны прямо на судне. Теперь же говорится так: «произведенная из таких уловов на судах продукция» должны быть доставлены в российский порт «в живом, свежем и охлажденном виде». С одной стороны, такие формулировки говорят, что обработка продукции в море допускается, говорит замдиректора УК «Норебо» (крупнейший российский рыбодобытчик) Сергей Сенников. С другой стороны, прямо об этом не говорится, рассуждает Сенников. Следовательно, рыба, которую выпотрошили и обезглавили, может быть признана незаконной.