Рыбодобытчики на Севере приостанавливают промысел из-за претензий ФСБ

Рыбодобытчики на Севере приостанавливают промысел из-за претензий ФСБЭто может привести к проблемам с поставками свежей рыбы в европейскую часть страны
Погрануправление ФСБ России по Западному арктическому району с начала ноября составило 32 акта осмотра рыболовных судов, в которых указало на признаки нарушения закона о рыболовстве, рассказал «Ведомостям» руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. Пограничники считают, что выловленную по прибрежной квоте треску и пикшу нельзя потрошить на борту судна, а следует привозить в порт в неизменном виде. Согласно Кодексу об административных правонарушениях за нарушение закона предусмотрен штраф в размере 200–300% от стоимости доставленной в порт рыбы. Из-за угрозы таких санкций судовладельцы начали останавливать промысел, говорит Балашов. Об этих проблемах также известно и в Росрыболовстве, сказал его представитель. Запрос в ФСБ остался без ответа.
С 1 января 2019 года в Закон о рыболовстве были внесены изменения. Раньше закон прямо прописывал, в каких случаях добытые при осуществлении прибрежного рыболовства биоресурсы могут быть переработаны прямо на судне. Теперь же говорится так: «произведенная из таких уловов на судах продукция» должны быть доставлены в российский порт «в живом, свежем и охлажденном виде». С одной стороны, такие формулировки говорят, что обработка продукции в море допускается, говорит замдиректора УК «Норебо» (крупнейший российский рыбодобытчик) Сергей Сенников. С другой стороны, прямо об этом не говорится, рассуждает Сенников. Следовательно, рыба, которую выпотрошили и обезглавили, может быть признана незаконной.
Почему ФСБ обратила на это внимание только в этом году, непонятно, говорит Сенников. «Норебо» получила от погрануправления акты уже на три судна, по одному из них возбуждено административное дело. «Северная морская мануфактура» и «Арктикхолдинг» тоже получили такие акты, сказали их представители.