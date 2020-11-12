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Рыбодобытчики на Севере приостанавливают промысел из-за претензий ФСБ

Это может привести к проблемам с поставками свежей рыбы в европейскую часть страны
Екатерина Бурлакова
Пограничники считают, что треску и пикшу нельзя потрошить на борту судна, но выгружать в порту рыбу в неразделанном виде тоже нельзя /ЮРИЙ СМИТЮК / ТАСС

Погрануправление ФСБ России по Западному арктическому району с начала ноября составило 32 акта осмотра рыболовных судов, в которых указало на признаки нарушения закона о рыболовстве, рассказал «Ведомостям» руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. Пограничники считают, что выловленную по прибрежной квоте треску и пикшу нельзя потрошить на борту судна, а следует привозить в порт в неизменном виде. Согласно Кодексу об административных правонарушениях за нарушение закона предусмотрен штраф в размере 200–300% от стоимости доставленной в порт рыбы. Из-за угрозы таких санкций судовладельцы начали останавливать промысел, говорит Балашов. Об этих проблемах также известно и в Росрыболовстве, сказал его представитель. Запрос в ФСБ остался без ответа.

С 1 января 2019 года в Закон о рыболовстве были внесены изменения. Раньше закон прямо прописывал, в каких случаях добытые при осуществлении прибрежного рыболовства биоресурсы могут быть переработаны прямо на судне. Теперь же говорится так: «произведенная из таких уловов на судах продукция» должны быть доставлены в российский порт «в живом, свежем и охлажденном виде». С одной стороны, такие формулировки говорят, что обработка продукции в море допускается, говорит замдиректора УК «Норебо» (крупнейший российский рыбодобытчик) Сергей Сенников. С другой стороны, прямо об этом не говорится, рассуждает Сенников. Следовательно, рыба, которую выпотрошили и обезглавили, может быть признана незаконной.

Почему ФСБ обратила на это внимание только в этом году, непонятно, говорит Сенников. «Норебо» получила от погрануправления акты уже на три судна, по одному из них возбуждено административное дело. «Северная морская мануфактура» и «Арктикхолдинг» тоже получили такие акты, сказали их представители.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных