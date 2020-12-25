Владельцы «Мысхако» могут увеличить площади виноградников в пять раз

Владельцы «Мысхако» могут увеличить площади виноградников в пять разОни приобрели хозяйство «Раевское» в Краснодарском крае
Владельцы винодельни «Мысхако» закрыли сделку по приобретению винного хозяйства «Раевское». Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, близких к разным ее сторонам. Гендиректор и совладелец «Мысхако» Сергей Дубовик эту информацию подтвердил.
«Раевское» расположено в станице Натухаевская в Краснодарском крае. В числе ее активов — 1200 га виноградопригодных земель, 170 га из которых занято виноградниками, а также винодельня мощностью 500 000 бутылок вина в год, по данным компании. Компания выпускает вина под брендом «Раевское». Дубовик называет ее интересным активом, у которого есть значительные площади, которые планируется использовать для расширения виноградников. Высадка новых лоз запланирована уже на следующий год, говорит он. Это позволит также увеличить производство и ассортимент вин, говорит собеседник «Ведомостей».
Сама «Мысхако» — одна из старейших российских виноделен, основанная 150 лет назад. Она выпускает игристые и тихие вина под одноименным брендом, владеет 266 га виноградников и производством вина мощностью в 5 млн бутылок в год, указано на ее сайте. В 2013 г. компания столкнулась с финансовыми трудностями, и в 2014 г. признана банкротом, а в 2017 г. на торгах активы компании приобрели структуры, близкие к крупному зерновому трейдеру — «Краснодарзернопродукт-Экспо» Алексея Сидюкова. «Мысхако» на 90% принадлежит компании «Терруары юга», основной владелец которой Сидюков, согласно «СПАРК-Интерфаксу». Еще 10% принадлежит Дубовику.
Условия и подробности сделки Дубовик не раскрывает. Прежним собственником «Раевского» была группа Eastfield словацкого бизнесмена Игора Ледецки. Журнал Forbes называл его партнером Петра Келлнера, основателя и основного владельца инвестиционно-финансовой группы PPF. Связаться с Ледецки «Ведомостям» не удалось: запрос в Eastfield и «Раевское» остался без ответа.
В 2018 г. Игорь Штука обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании банкротом фирмы «Винное хозяйство “Раевское”». Он предъявил к компании требования на сумму 13,3 млн руб.: долг возник после признания недействительными расчетов при помощи векселей между «Мысхако» и «Раевским», из-за чего «Раевское» должно было вернуть эту сумму. Штука стал кредитором в этом споре, поскольку ранее приобрел дебиторскую задолженность фирмы «Мысхако» в рамках дела о ее банкротстве, следует из определений суда. В начале 2020 г. в суд подала ходатайство компания «Натухаевское ИНТ» о замене кредитора и прекращении дела о банкротстве, поскольку она заключила договор уступки прав требований с Штукой. Уже в мае суд прекратил дело о банкротстве. «Натухаевское ИНТ» тогда принадлежало фирме «Артпол холдинг», 99% которой у экс-министра энергетики России Сергея Шматко, «СПАРК-Интерфаксу». Гендиректор «Артпол холдинга» Олег Садчиков отказался от комментариев.
25 декабря в ЕГРЮЛ были внесены изменения: «Натухаевское ИНТ» теперь принадлежит на 90% «Терруарам юга» и на 10% — Дубовику. При этом доли находятся в залоге у «Артпол холдинга».
Участие «Артпол холдинга» в этом проекте может быть временным: например, она помогла закрыть сделку с компанией, находившейся в банкротстве, а залог оформлен на период, пока долг не будет погашен, рассуждает партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин.
Партнер Double Magnum Wine Consulting Андрей Григорьев называет «Раевское» хорошим активом: действующие виноградники там высокого качества, а также есть возможность существенно увеличить их площади. Вина «Раевского» в основном относятся к премиальному сегменту. Активы без учета долга могут стоить 1-1,3 млрд руб., подсчитал эксперт.
Если компания начнет высадку со следующего года, то, вероятно, первые вина появятся уже через три-четыре года, говорит Григорьев. В перспективе при использовании таких площадей можно выйти на производство 8-10 млн бутылок вина — это довольно серьезное производство, говорит эксперт. Вина непосредственно у «Мысхако» относятся скорее к среднему ценовому сегменту — 500-1000 руб. за бутылку. Новым собственникам было бы логично оставить бренд «Раевское» в ассортименте как премиальную линейку, считает эксперт.