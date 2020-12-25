Владельцы «Мысхако» могут увеличить площади виноградников в пять раз

В 2018 г. Игорь Штука обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании банкротом фирмы «Винное хозяйство “Раевское”». Он предъявил к компании требования на сумму 13,3 млн руб.: долг возник после признания недействительными расчетов при помощи векселей между «Мысхако» и «Раевским», из-за чего «Раевское» должно было вернуть эту сумму. Штука стал кредитором в этом споре, поскольку ранее приобрел дебиторскую задолженность фирмы «Мысхако» в рамках дела о ее банкротстве, следует из определений суда. В начале 2020 г. в суд подала ходатайство компания «Натухаевское ИНТ» о замене кредитора и прекращении дела о банкротстве, поскольку она заключила договор уступки прав требований с Штукой. Уже в мае суд прекратил дело о банкротстве. «Натухаевское ИНТ» тогда принадлежало фирме «Артпол холдинг», 99% которой у экс-министра энергетики России Сергея Шматко, «СПАРК-Интерфаксу». Гендиректор «Артпол холдинга» Олег Садчиков отказался от комментариев.