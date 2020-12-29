Фармацевтический рынок опасается нового коллапса

Фармацевтический рынок опасается нового коллапсаВ феврале 2021 года заканчивается упрощенный режим работы с системой маркировки лекарств
Система маркировки лекарств стала обязательной для всех участников рынка с 1 июля 2020 г.: все упаковки лекарств, выпускаемые российскими, а также импортируемые иностранными компаниями, должны содержать специальный код, который сканируется на каждом этапе товаропроводящей цепи, а данные о движении препарата вносятся в единую информационную систему.
Проблемы стали нарастать осенью – по мере того как в систему загружалось все больше данных. В конце октября Ассоциация иностранных фармпроизводителей сообщала, что из-за нестабильной работы системы на разных этапах товаропроводящей цепи зависло 450 наименований лекарств общим объемом более 40 млн упаковок.
Чтобы не провоцировать кризис в сверхчувствительной на фоне эпидемии коронавируса сфере, был введен упрощенный режим работы с системой маркировки лекарств. Он подразумевает, что, если при сканировании упаковки система обрабатывает информацию дольше 15 минут, участник рынка может отпустить товар, не дожидаясь ее ответа, объясняет гендиректор дистрибутора ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский.
Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк считает, что упрощенный режим вводился для того, чтобы оператор системы, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), мог доработать программное обеспечение. 50% ЦРПТ принадлежит USM Holdings Алишера Усманова и его партнеров, по 25% – у госкорпорации «Ростех» и управляющего партнера Almaz Capital Александра Галицкого. Представитель ЦРПТ утверждает, что проблема находится на стороне участников рынка: со сложностями в работе сталкиваются только те компании, которые должным образом не настроили интеграцию системы и не протестировали все процессы, заявляет он.