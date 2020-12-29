Фармацевтический рынок опасается нового коллапса

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк считает, что упрощенный режим вводился для того, чтобы оператор системы, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), мог доработать программное обеспечение. 50% ЦРПТ принадлежит USM Holdings Алишера Усманова и его партнеров, по 25% – у госкорпорации «Ростех» и управляющего партнера Almaz Capital Александра Галицкого. Представитель ЦРПТ утверждает, что проблема находится на стороне участников рынка: со сложностями в работе сталкиваются только те компании, которые должным образом не настроили интеграцию системы и не протестировали все процессы, заявляет он.