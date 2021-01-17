России удалось достигнуть пятилетнего минимума энергоемкости ВВП

России удалось достигнуть пятилетнего минимума энергоемкости ВВПК 2030 г. этот показатель должен снизиться более чем на треть
Россия по итогам 2019 г. достигла пятилетнего минимума по показателю энергоемкости валового внутреннего продукта (ВВП) – объема потребления энергоресурсов по отношению к ВВП, сообщил 15 января журналистам замминистра экономического развития Илья Торосов. По сравнению с 2015 г. энергоемкость ВВП уменьшилась на 1,6% до 9,62 тонны условного топлива (т.у.т.) на 1 млн руб., следует из представленного чиновником доклада Минэкономразвития (есть у «Ведомостей»).
Этот показатель отражает уровень энергоэффективности национальных экономик: чем он ниже, тем более рачительно страна расходует энергоресурсы.
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