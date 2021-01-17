России удалось достигнуть пятилетнего минимума энергоемкости ВВП

Россия по итогам 2019 г. достигла пятилетнего минимума по показателю энергоемкости валового внутреннего продукта (ВВП) – объема потребления энергоресурсов по отношению к ВВП, сообщил 15 января журналистам замминистра экономического развития Илья Торосов. По сравнению с 2015 г. энергоемкость ВВП уменьшилась на 1,6% до 9,62 тонны условного топлива (т.у.т.) на 1 млн руб., следует из представленного чиновником доклада Минэкономразвития (есть у «Ведомостей»).