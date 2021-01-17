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России удалось достигнуть пятилетнего минимума энергоемкости ВВП

К 2030 г. этот показатель должен снизиться более чем на треть
Александр Волобуев
России удалось достигнуть пятилетнего минимума энергоемкости ВВП /Ведомости

Россия по итогам 2019 г. достигла пятилетнего минимума по показателю энергоемкости валового внутреннего продукта (ВВП) – объема потребления энергоресурсов по отношению к ВВП, сообщил 15 января журналистам замминистра экономического развития Илья Торосов. По сравнению с 2015 г. энергоемкость ВВП уменьшилась на 1,6% до 9,62 тонны условного топлива (т.у.т.) на 1 млн руб., следует из представленного чиновником доклада Минэкономразвития (есть у «Ведомостей»).

Этот показатель отражает уровень энергоэффективности национальных экономик: чем он ниже, тем более рачительно страна расходует энергоресурсы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных