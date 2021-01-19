Производство сырных продуктов в России снова стало расти

Сырные продукты – недорогая альтернатива сыру, при их производстве допускается использование растительных жиров, например пальмового масла; настоящий же сыр делается только из молока. Выпуск таких продуктов стал активно расти после введения продуктового эмбарго в августе 2014 г. и девальвации рубля осенью того же года. С тех пор их производство сокращалось лишь в 2019 г. из-за ужесточения регулирования и внедрения Россельхознадзором контроля за молочной продукцией через систему «Меркурий».