Производство сырных продуктов в России снова стало расти

Производство сырных продуктов в России снова стало растиПотребители начали экономить на продуктах из-за снижения доходов
За 11 месяцев (с января по ноябрь) 2020 г. производство сырных продуктов выросло на 5,8% до 173 300 т, подсчитали Союзмолоко и аналитический центр Milknews. По оценке гендиректора Союзмолока Артема Белова, положительная динамика сохранилась и в декабре (статистики за последний месяц пока нет. – «Ведомости»).
Сырные продукты – недорогая альтернатива сыру, при их производстве допускается использование растительных жиров, например пальмового масла; настоящий же сыр делается только из молока. Выпуск таких продуктов стал активно расти после введения продуктового эмбарго в августе 2014 г. и девальвации рубля осенью того же года. С тех пор их производство сокращалось лишь в 2019 г. из-за ужесточения регулирования и внедрения Россельхознадзором контроля за молочной продукцией через систему «Меркурий».