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Производство сырных продуктов в России снова стало расти

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Екатерина Бурлакова
Сырные продукты – недорогая альтернатива сыру /Евгений Разумный / Ведомости

За 11 месяцев (с января по ноябрь) 2020 г. производство сырных продуктов выросло на 5,8% до 173 300 т, подсчитали Союзмолоко и аналитический центр Milknews. По оценке гендиректора Союзмолока Артема Белова, положительная динамика сохранилась и в декабре (статистики за последний месяц пока нет. – «Ведомости»).

Сырные продукты – недорогая альтернатива сыру, при их производстве допускается использование растительных жиров, например пальмового масла; настоящий же сыр делается только из молока. Выпуск таких продуктов стал активно расти после введения продуктового эмбарго в августе 2014 г. и девальвации рубля осенью того же года. С тех пор их производство сокращалось лишь в 2019 г. из-за ужесточения регулирования и внедрения Россельхознадзором контроля за молочной продукцией через систему «Меркурий».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных