Загрузка НПЗ в России упала до десятилетнего минимума

Загрузка НПЗ в России упала до десятилетнего минимумаВернуться на доковидный уровень в 2021-м вряд ли получится, считают эксперты
Поставки нефти на российские НПЗ по системе «Транснефти» в прошлом году сократились на 12,5 млн т по сравнению с 2019-м до 233,65 млн т, говорится в обзоре ценового агентства Argus, опубликованном 26 января.
Таким образом, годовой показатель упал до уровня 2011 г. (тогда он составлял 233,38 млн т). Аналитики агентства называют две основные причины, повлиявшие на загрузку заводов: налоговый маневр, продолжающийся с 2015 г., и пандемия коронавируса, резко сократившая спрос на топливо.
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