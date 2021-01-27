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Минэнерго предлагает оказывать СПГ-проектам господдержку

В  условиях усиления конкуренции за рынки сбыта господдержка необходима, считают эксперты
Матвей Катков Анна Подлинова
Сергей Красноухов / ТАСС

Для развития российской СПГ-отрасли в долгосрочной перспективе Минэнерго предлагает ввести ряд мер господдержки, следует из подготовленного министерством проекта Генеральной схемы развития газовой отрасли на период до 2035 г., с которой ознакомились «Ведомости».

В ближайшие годы отечественному сжиженному природному газу предстоит интенсивно конкурировать с проектами из США и Австралии, особенно за наиболее перспективные рынки сбыта с точки зрения темпов роста спроса – страны АТР, уточняется в документе. Поэтому запланированный в соответствии с принятой в апреле 2020 г. энергетической стратегией России рост производства СПГ в РФ до 140 млн т в год к 2035 г. возможен «только в случае более чем двукратного роста объемов спроса на СПГ на международном рынке».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных