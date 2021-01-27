Минэнерго предлагает оказывать СПГ-проектам господдержку

В ближайшие годы отечественному сжиженному природному газу предстоит интенсивно конкурировать с проектами из США и Австралии, особенно за наиболее перспективные рынки сбыта с точки зрения темпов роста спроса – страны АТР, уточняется в документе. Поэтому запланированный в соответствии с принятой в апреле 2020 г. энергетической стратегией России рост производства СПГ в РФ до 140 млн т в год к 2035 г. возможен «только в случае более чем двукратного роста объемов спроса на СПГ на международном рынке».