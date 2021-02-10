Что известно о будущем гендиректоре Amazon

Что известно о будущем гендиректоре AmazonЭнди Джесси вывел облачный сервис компании в лидеры мирового рынка
Билл Гейтс покинул кресло гендиректора Microsoft в 2008 г. Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин оставили посты гендиректора и президента Alphabet два года назад. Теперь настала очередь Джеффа Безоса. В III квартале этого года он уволится с должности гендиректора Amazon, чтобы заняться другими своими проектами: газетой The Washington Post, космической программой, борьбой с изменением климата.
То, что на смену Безосу придет человек из самой компании, сомнений не вызывало. В 1999 г. в Amazon назначили вторым человеком в компании менеджера со стороны: на пост президента и исполнительного директора сманили Джо Галли из Black and Decker. Он продержался около года, после чего уволился с формулировкой «по личным обстоятельствам». При этом Галли продолжал во всеуслышание заявлять о своей приверженности компаниям из «новой экономики» и спустя некоторое время устроился гендиректором IT-компании VerticalNet.