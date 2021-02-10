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Что известно о будущем гендиректоре Amazon

Энди Джесси вывел облачный сервис компании в лидеры мирового рынка
Софья Корепанова
Назначенный гендиректор Amazon Энди Джесси /Reuters

Билл Гейтс покинул кресло гендиректора Microsoft в 2008 г. Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин оставили посты гендиректора и президента Alphabet два года назад. Теперь настала очередь Джеффа Безоса. В III квартале этого года он уволится с должности гендиректора Amazon, чтобы заняться другими своими проектами: газетой The Washington Post, космической программой, борьбой с изменением климата.

То, что на смену Безосу придет человек из самой компании, сомнений не вызывало. В 1999 г. в Amazon назначили вторым человеком в компании менеджера со стороны: на пост президента и исполнительного директора сманили Джо Галли из Black and Decker. Он продержался около года, после чего уволился с формулировкой «по личным обстоятельствам». При этом Галли продолжал во всеуслышание заявлять о своей приверженности компаниям из «новой экономики» и спустя некоторое время устроился гендиректором IT-компании VerticalNet.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных