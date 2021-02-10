Что известно о будущем гендиректоре Amazon

То, что на смену Безосу придет человек из самой компании, сомнений не вызывало. В 1999 г. в Amazon назначили вторым человеком в компании менеджера со стороны: на пост президента и исполнительного директора сманили Джо Галли из Black and Decker. Он продержался около года, после чего уволился с формулировкой «по личным обстоятельствам». При этом Галли продолжал во всеуслышание заявлять о своей приверженности компаниям из «новой экономики» и спустя некоторое время устроился гендиректором IT-компании VerticalNet.