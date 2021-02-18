«Новапорт» вложится в инфраструктуру для обслуживания Superjet 100

Корпорация АЕОН и «Ростех» подписали меморандум о сотрудничестве, о чем «Ведомостям» сообщил источник, близкий к одной из сторон сделки, и подтвердил гендиректор входящего в корпорацию АЕОН «Новапорта» Сергей Рудаков. «Новапорт» владеет 18 региональными аэропортами в России, базы сервисного обслуживания могут быть построены в трех из них – Челябинске, Перми и, возможно, Калининграде. Это те города, где собирается забазировать свои SSJ100 подконтрольная «Ростеху» авиакомпания Red Wings.