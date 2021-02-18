«Новапорт» вложится в инфраструктуру для обслуживания Superjet 100

«Новапорт» вложится в инфраструктуру для обслуживания Superjet 100Ее пользователем станет Red Wings, которая откроет хабы в аэропортах холдинга
Корпорация АЕОН Романа Троценко и «Ростех» займутся созданием инфраструктуры для обслуживания самолетов SSJ100 в региональных аэропортах. Послепродажное обслуживание самолетов SSJ100 было предметом постоянной критики эксплуатантов
Корпорация АЕОН и «Ростех» подписали меморандум о сотрудничестве, о чем «Ведомостям» сообщил источник, близкий к одной из сторон сделки, и подтвердил гендиректор входящего в корпорацию АЕОН «Новапорта» Сергей Рудаков. «Новапорт» владеет 18 региональными аэропортами в России, базы сервисного обслуживания могут быть построены в трех из них – Челябинске, Перми и, возможно, Калининграде. Это те города, где собирается забазировать свои SSJ100 подконтрольная «Ростеху» авиакомпания Red Wings.
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