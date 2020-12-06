График поставок SuperJet снова будет сорван

SSJ100 эксплуатируются авиакомпаниями с 2011 г., в 2011–2019 гг. им было поставлено 168 лайнеров – в среднем по 19 в год. Лучшим стал 2017 год, когда было поставлено 30 судов. За прошлый год было произведено лишь 18 SuperJet и только пять переданы в авиакомпании (хотя планировалось поставить как минимум 15 самолетов) – рекордно низкое число с момента начала поставок в 2011 г. В последние годы спрос на эти лайнеры падал, потому что производитель так и не наладил систему поставки запасных частей, из-за этого самолеты летают слишком мало и ждут ремонта слишком долго.