График поставок SuperJet снова будет сорван

График поставок SuperJet снова будет сорванВместо 22 самолетов в 2020 году поставят максимум 16
Три самолета не успеют поставить в этом году «Аэрофлоту» и еще три – Red Wings, говорят два источника, близких к ОАК, и подтверждают два сотрудника авиакомпаний.
По словам источника «Ведомостей», близкого к ОАК, задержка в поставках Sukhoi SuperJet произошла из-за медлительности «Региональных самолетов», компании-производителя SSJ100 (филиал «Иркута», холдинга ОАК) и сокращений штатов. Осенью «Ведомости» писали о сокращениях штатов в «Региональных самолетах» на 15–30% от общей численности.
«У производителя скопилось 59 SSJ, значительная часть находилась в высокой степени готовности, но для поставок эксплуатантам они не были готовы. Им нужна конечная доукомплектация, тестовые полеты. Эти процессы затянулись», – объясняет источник. Другой источник в ОАК говорит, что сами авиакомпании скорректировали графики поставок из-за закрытия многих направлений и резкого снижения пассажиропотока.
Представитель «Иркута» уточнил, что планы действительно скорректировались из-за пандемии. «Самолеты SSJ100, запланированные к поставкам в текущем году, укомплектованы и технически готовы к передаче. Передача будет происходить по мере оформления документов между всеми участниками сделки: финансовыми и лизинговыми структурами, производителем и эксплуатантами. Мы заинтересованы в поставке максимального количества самолетов до конца года», – сообщил «Ведомостям» представитель ОАК.
Всего, по подсчетам «Ведомостей», в 2020 г. была запланирована поставка эксплуатантам 22 лайнеров SSJ100. Пять машин уже получил «Аэрофлот», три – Red Wings. Еще два самолета заказала компания «Азимут», крупнейший перевозчик юга России (одно судно поставлено в начале ноября, приемка второго завершится до конца года).
В июле тогдашний гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев говорил, что группа в этом году получит еще восемь SSJ100. Пять в декабре пойдут в парк самого «Аэрофлота» по контракту с «ПСБ лизингом» («дочка» Промсвязьбанка). Еще три хочет получить авиакомпания «Россия», которая сейчас ищет лизингодателя. Но заявок на участие в тендере на поставку пока нет, знают два источника «Ведомостей». Поставка этих самолетов точно переносится на следующий год, подтверждает третий собеседник газеты. «Ведомости» направили запрос в группу «Аэрофлот».
Гендиректор Red Wings Евгений Ключарев в ноябре на форуме «Транспортная неделя – 2020» заявлял, что парк авиакомпании увеличится до семи «Суперджетов» в 2020 г. Но до конца года перевозчик получит еще только один SuperJet в добавление к трем уже в эксплуатации, говорит один из собеседников.
Сейчас компания осуществляет разлет по девяти региональным маршрутам из хаба в Екатеринбурге и имеющихся самолетов на программу достаточно, говорит он. «С начала следующего года запланирован рост маршрутной сети. Поэтому планы расширения флота SSJ100 сохраняются», – сказал представитель авиакомпании.
«Сегодня любые задержки поставок самолетов идут во благо авиакомпаниям ввиду кризисной ситуации в отрасли и закрытых направлений. Перевозчики и так ведут переговоры с лизингодателями о переносе лизинговых выплат и поставок. Это достаточно сложный процесс. Поэтому, если такая ситуация возникла сама, это прекрасно. Здесь можно пожалеть только авиапроизводителей», – считает аналитик «Атона» Михаил Ганелин.
SSJ100 эксплуатируются авиакомпаниями с 2011 г., в 2011–2019 гг. им было поставлено 168 лайнеров – в среднем по 19 в год. Лучшим стал 2017 год, когда было поставлено 30 судов. За прошлый год было произведено лишь 18 SuperJet и только пять переданы в авиакомпании (хотя планировалось поставить как минимум 15 самолетов) – рекордно низкое число с момента начала поставок в 2011 г. В последние годы спрос на эти лайнеры падал, потому что производитель так и не наладил систему поставки запасных частей, из-за этого самолеты летают слишком мало и ждут ремонта слишком долго.