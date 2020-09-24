Производитель самолета Sukhoi SuperJet провел массовые сокращения сотрудников

В «Региональных самолетах» было сокращено не менее 500 человек, говорит один из собеседников. Еще в 2019 г. ставилась задача оптимизировать штат примерно на 900 человек, добавляет другой собеседник, не уточняя, какая часть этой задачи выполнена. В ГСС в последние годы до объединения с «Иркутом» было 3000–3100 сотрудников, говорится в отчетности компании. Получается, под сокращение попало от 15 до 30% всех сотрудников. ГСС (а теперь филиал «Региональные самолеты») пока остается единственным в России производителем гражданских реактивных лайнеров. Ближнемагистральный самолет SSJ100 – первый и пока единственный гражданский лайнер, разработанный в России с нуля. Другие заводы ОАК выпускают буквально единичные экземпляры советских самолетов Ту-204 и Ил-96 для президентского летного отряда, силовых ведомств и МЧС.