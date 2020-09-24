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Производитель самолета Sukhoi SuperJet провел массовые сокращения сотрудников

Эта компания единственная в России выпускает гражданские реактивные лайнеры
Александр Воробьев Дарья Молоткова
В «Региональных самолетах», производителе SSJ100 , было сокращено не менее 500 человек, говорят источники «Ведомостей» /Михаил Воскресенский / РИА Новости

О серьезных сокращениях в структуре, выпускающей самолеты SSJ100 (ранее это была компания «Гражданские самолеты Сухого», в конце 2019 г. она была присоединена к корпорации «Иркут» и в феврале 2020 г. стала ее филиалом «Региональные самолеты»), «Ведомостям» рассказали сотрудник «Региональных самолетов» и два человека, близких к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). В ОАК входит «Иркут» и раньше входили ГСС. Сокращения прошли в этом году в полном соответствии с трудовым законодательством, добавляет один из собеседников «Ведомостей».

В «Региональных самолетах» было сокращено не менее 500 человек, говорит один из собеседников. Еще в 2019 г. ставилась задача оптимизировать штат примерно на 900 человек, добавляет другой собеседник, не уточняя, какая часть этой задачи выполнена. В ГСС в последние годы до объединения с «Иркутом» было 3000–3100 сотрудников, говорится в отчетности компании. Получается, под сокращение попало от 15 до 30% всех сотрудников. ГСС (а теперь филиал «Региональные самолеты») пока остается единственным в России производителем гражданских реактивных лайнеров. Ближнемагистральный самолет SSJ100 – первый и пока единственный гражданский лайнер, разработанный в России с нуля. Другие заводы ОАК выпускают буквально единичные экземпляры советских самолетов Ту-204 и Ил-96 для президентского летного отряда, силовых ведомств и МЧС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных