Долги ОАК перед банками превысили 500 млрд рублей
Сердюков отметил, что цифра суммарных долгов ОАК в более чем 530 млрд руб., ранее называвшаяся «Ведомостями», «близка к истине». Однако топ-менеджер напомнил, что часть из них составляют «старые долги», которые образовались из-за кредитования корпорации на невыгодных условиях под конкретные задачи. «Есть определенная формула, по которой высчитывалось, сколько денег могло компенсировать государство. По этой формуле получилось, что не все 500 млрд руб., а только часть из них может быть компенсирована», – сказал Сердюков.
Годом ранее, в августе 2019 г., вице-премьер Юрий Борисов заявлял, что объем задолженности ОАК банкам превышает 350 млрд руб. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в том же году называл меньшую сумму невозвратных долгов корпорации – 300 морд руб. В июне 2020 г. Борисов официально заявил уже о 400 млрд руб. задолженности, а источник «Ведомостей» в оборонной отрасли тогда же сообщал, что уже на конец 2019 г. долги ОАК составили 530 млрд руб. Правительство решило реструктурировать часть долга ОАК в размере 150 млрд руб., а также докапитализирвоать корпорацию из бюджета на 250 млрд руб.
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) объединяет ключевые российские предприятия отрасли: «Иркут» и ОКБ им. Яковлева (разработчики МС-21), «Гражданские самолеты Сухого» (разработчик Sukhoi Superjet 100), ОКБ Сухого (разработчик Су-57), ОКБ «МиГ» (разработчик МиГ-35) и многие другие. На предприятиях, входящих в ОАК, работают около 90 000 человек. По итогам 2019 г. выручка ОАК составила 351 млрд руб., упав более чем на 14%. Убытки выросли в два раза, превысив 60 млрд руб. Сердюков с мая 2019 г. входит в совет директоров ОАК.