Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Долги ОАК перед банками превысили 500 млрд рублей

Ведомости

Долги Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) перед банками составляют около 530 млрд руб., признал в интервью РБК глава авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков.

Сердюков отметил, что цифра суммарных долгов ОАК в более чем 530 млрд руб., ранее называвшаяся «Ведомостями», «близка к истине». Однако топ-менеджер напомнил, что часть из них составляют «старые долги», которые образовались из-за кредитования корпорации на невыгодных условиях под конкретные задачи. «Есть определенная формула, по которой высчитывалось, сколько денег могло компенсировать государство. По этой формуле получилось, что не все 500 млрд руб., а только часть из них может быть компенсирована», – сказал Сердюков.

Годом ранее, в августе 2019 г., вице-премьер Юрий Борисов заявлял, что объем задолженности ОАК банкам превышает 350 млрд руб. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в том же году называл меньшую сумму невозвратных долгов корпорации – 300 морд руб. В июне 2020 г. Борисов официально заявил уже о 400 млрд руб. задолженности, а источник «Ведомостей» в оборонной отрасли тогда же сообщал, что уже на конец 2019 г. долги ОАК составили 530 млрд руб. Правительство решило реструктурировать часть долга ОАК в размере 150 млрд руб., а также докапитализирвоать корпорацию из бюджета на 250 млрд руб.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) объединяет ключевые российские предприятия отрасли: «Иркут» и ОКБ им. Яковлева (разработчики МС-21), «Гражданские самолеты Сухого» (разработчик Sukhoi Superjet 100), ОКБ Сухого (разработчик Су-57), ОКБ «МиГ» (разработчик МиГ-35) и многие другие. На предприятиях, входящих в ОАК, работают около 90 000 человек. По итогам 2019 г. выручка ОАК составила 351 млрд руб., упав более чем на 14%. Убытки выросли в два раза, превысив 60 млрд руб. Сердюков с мая 2019 г. входит в совет директоров ОАК.

Ранее по теме: Сердюков назвал возможные сроки ухода на пенсию

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных