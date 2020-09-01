Долги ОАК перед банками превысили 500 млрд рублей

Сердюков отметил, что цифра суммарных долгов ОАК в более чем 530 млрд руб., ранее называвшаяся «Ведомостями», «близка к истине». Однако топ-менеджер напомнил, что часть из них составляют «старые долги», которые образовались из-за кредитования корпорации на невыгодных условиях под конкретные задачи. «Есть определенная формула, по которой высчитывалось, сколько денег могло компенсировать государство. По этой формуле получилось, что не все 500 млрд руб., а только часть из них может быть компенсирована», – сказал Сердюков.