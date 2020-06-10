Государство поможет крупнейшему оборонному холдингу расплатиться по долгам

Долг ОАК перед банками на конец 2019 г. составлял 535 млрд руб., что в 1,5 раза больше выручки компании. Почти половина из него – 261 млрд руб. –краткосрочная задолженность, говорится в отчетности корпорации. Планируемые к выплате и реструктуризации долги «не имеет иных источников погашения», говорит близкий к ОАК человек: «Этот «груз» препятствует инвестированию в новые авиационные программы и даже создает риски для текущей операционной деятельности». Долги возникли в основном при реализации стратегически значимых государственных проектов, при этом ОКР часто финансировались за счет кредитов, что не всегда компенсировалось последующими заказами, продолжает собеседник «Ведомостей». А часть долгов тянется за предприятиями ОАК еще с 1990-х гг. Сама корпорация была создана в 2006 г. для консолидации предприятий авиапрома.