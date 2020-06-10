Государство поможет крупнейшему оборонному холдингу расплатиться по долгам

Государство поможет крупнейшему оборонному холдингу расплатиться по долгамОАК получит из бюджета 250 млрд рублей
«Ведомостям» стали известны детали госпрограммы финансового оздоровления Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Из бюджета компания будет докапитализирована примерно на 250 млрд руб., рассказали три близких к ОАК человека и федеральный чиновник. Эти деньги пойдут на погашения долгов перед банками. Долги на сумму немногим менее 150 млрд руб. будут реструктурированы.
«Процедура погашения и реструктуризации проблемной задолженности на общую сумму около 400 млрд. руб. должна быть реализована в ближайшее время, – рассказал представитель ОАК. – Задолженность будет частично погашена за счет средств, внесенных в уставной капитал, а частично реструктурирована на 15 лет».
О принятии программы финансового оздоровления ОАК еще 13 мая на совещании у президента России Владимира Путина рассказывал вице-премьер Юрий Борисов. Но ее деталей он не приводил. Борисов лишь отметил, что проблемный долг компании превышает 400 млрд руб. А также, что программа оздоровления предполагает оптимизацию корпоративного управления холдингом, трансформацию его научно-конструкторского блока и продажу непрофильных активов, докладывал Борисов Путину. Оптимизация холдинга по ряду направлений — это обязательное условие программы финансового оздоровления, добавляет близкий к ОАК человек.
ОАК — крупнейший оборонный холдинг в России, в него входят все ведущие авиазаводы страны и ряд авиаремонтных предприятий. Выручка компании по МСФО в 2019 г. упала на 15% до 351 млрд руб., чистый убыток вырос вдвое до 60 млрд руб. Ранее крупнейшим акционером ОАК с долей 92% было государство, в 2019 г. этот пакет был передан госкорпорации «Ростех».
Получается, ОАК станет главным получателем бюджетных средств по программе финансового оздоровления оборонно-промышленного комплекса. Она проводится в исполнение закрытого указа президента от декабря 2019 г. Указ предполагал получение предприятиями ОПК примерно 450 млрд руб., рассказывали близкий к Минобороны человек и два топ-менеджера оборонных предприятий.
Долг ОАК перед банками на конец 2019 г. составлял 535 млрд руб., что в 1,5 раза больше выручки компании. Почти половина из него – 261 млрд руб. –краткосрочная задолженность, говорится в отчетности корпорации. Планируемые к выплате и реструктуризации долги «не имеет иных источников погашения», говорит близкий к ОАК человек: «Этот «груз» препятствует инвестированию в новые авиационные программы и даже создает риски для текущей операционной деятельности». Долги возникли в основном при реализации стратегически значимых государственных проектов, при этом ОКР часто финансировались за счет кредитов, что не всегда компенсировалось последующими заказами, продолжает собеседник «Ведомостей». А часть долгов тянется за предприятиями ОАК еще с 1990-х гг. Сама корпорация была создана в 2006 г. для консолидации предприятий авиапрома.
Примерно 700 млрд руб. долгов оборонного комплекса перед банками — проблемные, часть из них никогда не будет возвращена, предприятия лишь будут бесконечно выплачивать проценты, рассказывал вице-премьер Борисов в интервью «Ведомостям». ОАК вместе с дочками только на погашение процентов платят 30 млрд руб. в год, говорил он на совещании у Путина 13 мая.
«Президент поставил задачу серьезно наращивать выпуск гражданской продукции [...]. Продукт надо на свой риск создавать на собственные или заемные средства. Возникает дилемма: как выполнить задачу, если собственные средства уходят на оплату долгов, а заемные достаются значительно дороже, чем конкурентам?»
Программа финансового оздоровления позволит снять с ОАК бремя невозвратных долгов. А средства, которые ранее шли на выплату процентов, могут быть направлены на развитие, говорит представитель Борисова. ОАК необходимы средства на завершение испытаний среднемагистрального самолета МС-21, импортозамещение комплектующих для лайнера SSJ100, создание системы послепродажного обслуживания, формирование пула запчастей, говорит человек, близкий к корпорации. Оздоровление — это первый этап программы развития холдинга до 2035 г., которая предполагает реализацию этих и ряда оборонных проектов и повышение глобальной конкурентоспособности, добавляет он.
Банки-кредиторы ОАК не раскрывает. Борисов рассказывал «Ведомостям» в августе 2019 г., что крупнейшие кредиторы оборонно-промышленного комплекса — это Сбербанк, ВТБ и «Газпромбанк» и Новикомбанк. Также с 2018 г. часть кредитов ОПК банки передают «Промсвязьбанку». Представитель Сбербанка от комментариев отказался. Представители остальных банков не ответили на запросы «Ведомостей».