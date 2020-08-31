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Сердюков назвал возможные сроки ухода на пенсию

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Глава авиационного кластера «Ростеха», экс-министр обороны Анатолий Сердюков заявил в интервью РБК о планах выйти на пенсию через пять лет. 

«Через пять лет я, возможно, уйду на пенсию», ‒ сказал Сердюков. Он также опроверг информацию о планах занять пост действующего главы госкорпорации Сергея Чемезова и даже не в курсе «разговоров по поводу преемственности».

Сердюков занял пост индустриального директора «Ростеха», который курирует вопросы авиапромышленности, в 2015 г. Тогда же он вошел в советы директоров «Вертолетов России», Объединенной двигателестроительной корпорации, концерна «Радиоэлектронные технологии» и «Камаза», а в середине мая 2019 г. ‒ в совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

С 2007 по 2012 г. Сердюков занимал пост главы Минобороны. Он был отправлен в отставку на фоне дела о хищениях в «Оборонсервисе». Сам Сердюков давал показания по этому делу как свидетель, потом был фигурантом другого процесса о прокладке дороги к базе отдыха, принадлежавшей его родственникам, но впоследствии был оправдан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных