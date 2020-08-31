Сердюков назвал возможные сроки ухода на пенсию

С 2007 по 2012 г. Сердюков занимал пост главы Минобороны. Он был отправлен в отставку на фоне дела о хищениях в «Оборонсервисе». Сам Сердюков давал показания по этому делу как свидетель, потом был фигурантом другого процесса о прокладке дороги к базе отдыха, принадлежавшей его родственникам, но впоследствии был оправдан.