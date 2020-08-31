Сердюков назвал возможные сроки ухода на пенсию
«Через пять лет я, возможно, уйду на пенсию», ‒ сказал Сердюков. Он также опроверг информацию о планах занять пост действующего главы госкорпорации Сергея Чемезова и даже не в курсе «разговоров по поводу преемственности».
Сердюков занял пост индустриального директора «Ростеха», который курирует вопросы авиапромышленности, в 2015 г. Тогда же он вошел в советы директоров «Вертолетов России», Объединенной двигателестроительной корпорации, концерна «Радиоэлектронные технологии» и «Камаза», а в середине мая 2019 г. ‒ в совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
С 2007 по 2012 г. Сердюков занимал пост главы Минобороны. Он был отправлен в отставку на фоне дела о хищениях в «Оборонсервисе». Сам Сердюков давал показания по этому делу как свидетель, потом был фигурантом другого процесса о прокладке дороги к базе отдыха, принадлежавшей его родственникам, но впоследствии был оправдан.