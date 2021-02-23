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В России запустят первое серийное производство электрогрузовиков

Drive Electro обсуждает контракт с «Магнитом» на 200 машин
Анастасия Львова
Опытный образец электрогрузовика, собранный Drive Electrо на базе шасси КамАЗ-5325, был передан в тестовую эксплуатацию «Магниту» в сентябре 2020 г. /КОМПАНИЯ «МАГНИТ»

Российская инжиниринговая компания Drive Electro в 2021 г. запустит производство аккумуляторов для электротранспорта и серийное производство электрогрузовиков. Об этом «Ведомостям» рассказал владелец Drive Electro Сергей Иванов. «В серии будет несколько моделей – как большегрузы с максимальной допустимой массой 19 т, так и более легкие транспортные средства. Электрогрузовики мы планируем выпускать под собственным брендом Drive Electro – для нужд российских заказчиков, а также с прицелом на экспорт», – сообщил представитель компании. По его словам, машинами интересуются клиенты в Латинской Америке.

Максимальная мощность завода составит 1000 грузовиков в год, на начальном этапе выпуск будет меньше. Компания уже разрабатывает и собирает из импортируемых аккумуляторных ячеек накопители для разных типов электротранспорта.

На новом предприятии будут выпускать такие батареи и блоки управления, а также производить финальную сборку автомобилей – шасси, кузова и электромоторы будут закупать у других производителей. «У разных производителей будут закупаться машинокомплекты в определенной комплектации, без каких-то узлов, например без силового агрегата, коробки передач.

Мы же будем разрабатывать конструкторскую документацию под автомобиль, устанавливать аккумуляторы и блоки управления, собирать и сертифицировать готовую машину, присваивать ей VIN-номер», – объяснил Иванов. Он не стал называть производителей, с которыми обсуждается поставка шасси, сославшись на конфиденциальность информации. Известно, впрочем, что компания всегда активно сотрудничала с «Камазом» – она поставляет аккумуляторы для московских электробусов, которые производит ПАО «Нефаз» (входит в группу «Камаз»). Представитель «Камаза» сообщил «Ведомостям», что производитель не обсуждает поставки шасси под производство Drive Electro. В то же время первый опытный образец электрогрузовика собран Drive Electrо на базе шасси КамАЗ-5325.

Что такое Drive Electro

ООО «Научно-исследовательский институт комбинированных энергоустановок» (НИИКЭУ) было создано в 2013 г. Владелец и гендиректор НИИКЭУ – доктор технических наук Сергей Иванов. Компания специализируется на разработке электрических и гибридных тягово-транспортных средств и накопительных устройств. Инженеры компании являются авторами проектов автомобиля «Газель-электро», электробусов «Тролза» и «Нефаз». Совместно с «Камазом» в 2014 г. был также разработан гибридный тягач.
В сентябре 2020 г. была зарегистрирована компания «Драйв электро», в которой 75% капитала принадлежит Иванову, еще 25% – НИИКЭУ (им Иванов владеет на 100%, согласно СПАРК). Генеральным директором этой компании является Кирилл Ильин. 

Этот образец передан в тестовую эксплуатацию ритейлеру «Магнит» в сентябре 2020 г. Снаряженная масса грузовика составляет 10,4 т, грузоподъемность – 9 т. Электромотор развивает до 354 л. с. в пике (не более получаса). Пустой грузовик проезжает до 200 км на одном заряде, груженый – 120 км. Емкость аккумулятора составляет 140 кВт ч.

«Магнит» продолжает тестировать электрогрузовик – главным образом в Московском регионе. Тестирование продлится еще не менее полугода, после чего может быть принято решение о закупке партии автомобилей», – сообщил представитель ритейлера. Drive Electro рассчитывает, что по итогам тестирования с «Магнитом» будет заключен первый серийный контракт на поставку 200 машин.

Запросы на электрогрузовики есть и от других розничных сетей, сообщили в пресс-службе Drive Electro.Производственный комплекс Drive Electro будет построен в этом году на площадке «Алабушево», которая входит в особую экономическую зону (ОЭЗ) «Технополиса «Москва». «Компания получила статус резидента ОЭЗ Москвы в январе 2021 г. В строительство и оснащение оборудованием комплекса будет инвестировано 355 млн руб., остальные 20 млн руб. направят на научно-исследовательскую и внедренческую деятельность.

В ходе реализации проекта инвестор планирует создать 75 новых рабочих мест», – сообщил «Ведомостям» заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

Статус резидента ОЭЗ дает компании доступ к налоговым льготам – освобождению от уплаты налога на землю, имущество и транспорт, 2%-ной ставке налога на прибыль. Ранее компания производила батареи для московских электробусов на площадке в Химках. С 2018 г. было поставлено 400 комплектов батарей.

Drive Electro также планирует заниматься обслуживанием электроавтомобилей и установкой зарядных станций в автопарках клиентов. «Коллаборация с таким индустриальным партнером, как «Камаз», обеспечила бы проекту живучесть. А появление транспорта на электротяге – это понятный долгосрочный тренд развития автопрома», – говорит эксперт SBS Consulting Дмитрий Бабанский. При этом эксперт уточняет, что пока в России спрос на электротранспорт незначителен. Российский парк электротранспорта насчитывает чуть более 10 000 единиц, по данным «Автостата». Основные риски проекта – это зависимость от импортных комплектующих и, как следствие, валютные риски. Кроме того, сейчас рынок автопрома зависит от господдержки, а четкого акцента в госполитике на экологически чистый транспорт пока нет, считает эксперт.

В мировом автопроме грузовики на электротяге постепенно выходят в серийное производство. Самые знаменитые конкуренты проекта – это американские Tesla Semi и прототипы машин Nikola One, Two и Tre на водородных элементах. По данным сетевого издания InsideEVs, в 2021 г. будет произведено 2500 грузовиков Semi, серийное производство запустится в августе.

Nikola планирует запустить производство грузовика Tre (для поездок на расстояния до 500 миль) в 2023 г., Two (поездки на расстояния до 900 миль) – в 2024 г., сообщила компания 23 февраля. Производство будет налажено на мощностях итальянского Iveco в Германии. При этом деятельность компании изучают Комиссия по ценным бумагам и биржам США и американский минюст: в прошлом году фирма Hindenburg Research опубликовала доклад о «жульничестве» Nikola и отсутствии у нее заявленных технологий. Электрические модификации моделей, изначально спроектированных под ДВС, сегодня есть практически у всех мировых автопроизводителей – в основном в виде прототипа. Немецкий Daimler начнет производить электрическую модель e-Actros в этом году, уже запустили производство своих электромоделей Volvo, DAF, Scania и MAN.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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