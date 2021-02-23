В России запустят первое серийное производство электрогрузовиков

Nikola планирует запустить производство грузовика Tre (для поездок на расстояния до 500 миль) в 2023 г., Two (поездки на расстояния до 900 миль) – в 2024 г., сообщила компания 23 февраля. Производство будет налажено на мощностях итальянского Iveco в Германии. При этом деятельность компании изучают Комиссия по ценным бумагам и биржам США и американский минюст: в прошлом году фирма Hindenburg Research опубликовала доклад о «жульничестве» Nikola и отсутствии у нее заявленных технологий. Электрические модификации моделей, изначально спроектированных под ДВС, сегодня есть практически у всех мировых автопроизводителей – в основном в виде прототипа. Немецкий Daimler начнет производить электрическую модель e-Actros в этом году, уже запустили производство своих электромоделей Volvo, DAF, Scania и MAN.