Каспийский трубопроводный консорциум впервые выплатит дивиденды

В 2021 году через систему КТК планируется транспортировать 67,5 млн тонн нефти. При этом в марте 2021 года КТК начнет реализацию программы расширения действующих мощностей, бюджет которой составляет почти $600 млн (из них $232,7 млн будет вложено в текущем году). Все инвестиции будут из собственных средств КТК, займов не планируется, уточнил Горбань. В результате реализации программы к 2023 году пропускная способность трубопроводной системы Тенгиз – Новороссийск составит не менее 72,5 млн т нефти в год на выходе с территории Казахстана и около 80 млн т в целом по нефтепроводу (включая прокачку с российских месторождений).