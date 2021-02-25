Каспийский трубопроводный консорциум впервые выплатит дивиденды

Каспийский трубопроводный консорциум впервые выплатит дивидендыКТК в 2020 г полностью погасил задолженность перед акционерами
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), являющийся крупнейшим международным нефтетранспортным проектом с участием России, Казахстана и ведущих мировых добывающих компаний, в 2021 году впервые заплатит дивиденды, следует из слов гендиректора КТК Николая Горбаня.
По его словам, решение о размере выплат будет принято акционерами консорциума в мае. «Выплаты, в соответствии с дивидендной политикой, будут осуществляться из чистой прибыли», — сказал он журналистам, уточнив, что речь идет о чистой прибыли за 4 квартал 2020 года и 1 квартал 2021 года.
Горбань напомнил, что согласно дивидендной политике компании, они могут составить до 100% чистой прибыли за два квартала, но окончательное решение примут акционеры. По его словам, первые выплаты акционеры могут получить в июле, а в дальнейшем КТК будет платить дивиденды ежеквартально.
По итогам 2020 год чистая прибыль КТК составила $630 млн (данные за 4 кв компания не приводит), выручка — $2,1 млрд. Согласно данным КТК, консорциум полностью погасил долг, который был выдан акционерами в 1997 году на строительство. Всего было выплачено $10,84 млрд, уточнили «Ведомостям» в КТК. В прошлом году КТК вернул акционерам $990 млн, последняя выплата была проведена в сентябре.
Проект КТК реализуется с 1992 г. Тогда было подписано рамочное соглашение между Казахстаном, султанатом Оман (впоследствии вышел из проекта) и Россией. В 1996 г. к проекту присоединились нефтедобывающие компании из семи стран, финансировавшие строительство трубопровода, которое началось в 1999 г. у пос. Южная Озереевка под Новороссийском. В 2001 г. началось заполнение трубопровода нефтью с месторождения Тенгиз. Российскую нефть начали прокачивать по трубопроводу в 2004 г. На первом этапе по системе КТК транспортировали по 28 млн т нефти в год, в результате программы модернизации, запущенной в 2009 г., пропускные мощности нарастили до 67 млн т.
Кто вложился в КТК
КТК — крупнейший нефтетранспортный международный проект протяженностью 1511 км, основными акционерами которого являются РФ (госкомпания «Транснефть» управляет 24% акций, «КТК компани» – 7%), Казахстан («Казмунайгаз» с долей 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures – 1,75%), американская Chevron (через Chevron Caspian Pipeline Consortium владеет 15%), структура «Лукойла» Lukarco B.V – 12,5%. Также среди акционеров американская Mobil Caspian Pipeline и Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (СП «Роснефти» и англо-голландской Shell) – по 7,5%, BG Overseas Holding Limited и Eni International N.A. N.V. (по 2%), Oryx Caspian Pipeline LLC – 1,75%.
Горбань уточнил, что в 2020 году прокачка нефти по трубопроводной системе КТК снизилась на 4 млн тонн по сравнению с 2019 годом — до 59,3 млн тонн — из-за пандемии коронавирусной инфекции, а также ограничений на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+.
В 2021 году через систему КТК планируется транспортировать 67,5 млн тонн нефти. При этом в марте 2021 года КТК начнет реализацию программы расширения действующих мощностей, бюджет которой составляет почти $600 млн (из них $232,7 млн будет вложено в текущем году). Все инвестиции будут из собственных средств КТК, займов не планируется, уточнил Горбань. В результате реализации программы к 2023 году пропускная способность трубопроводной системы Тенгиз – Новороссийск составит не менее 72,5 млн т нефти в год на выходе с территории Казахстана и около 80 млн т в целом по нефтепроводу (включая прокачку с российских месторождений).
Сегодня загрузку КТК в основном обеспечивают крупные казахстанские месторождения Тенгиз, Карачаганак и Кашаганское (в их разработке в рамках соглашений о разделе продукции участвуют нефтегазовые корпорации Shell, ExxonMobil, Total, Eni, CNPC, Inpex и Сhevron).
Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов отмечает, что реализация проекта КТК не была безоблачной. «Главными рисками на старте называлась перегруженность проливов Босфор и Дарданеллы, через которые нефть танкерами отправляется из Новороссийска на зарубежные рынки. Официальные лица США в качестве альтернативы активно лоббировали нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан. Но европейские и американские компании вошли в проект КТК, а потенциальные риски не оправдались», – сказал он. Залогом успешности проекта, по мнению Правосудова, стало соблюдение баланса интересов всех акционеров. В том числе помогло не попасть под санкционное давление активное участие в КТК американской Chevron, считает он.
Сегодня проект уже можно назвать успешным и состоявшимся, считает эксперт Института развития технологий ТЭКа Сергей Алихашкин. При выплате дивидендов, по его мнению, КТК, вероятнее всего, будет ориентироваться на опыт крупного акционера консорциума – «Транснефти», которая платит не менее 50% от прибыли по МСФО.
Эксперт добавил, что расширение трубопровода КТК в первую очередь необходимо для увеличения объемов прокачки с казахстанских месторождений. В 2020 г. добыча на них снижалась по объективным причинам, но в будущем, по его словам, Казахстан будет наращивать добычу. «Только на Тенгизе по планам к 2024 г. должны добывать порядка 39 млн т в год против 29 млн т в доковидном 2019 г.», – отметил эксперт. Дальнейшее же расширение мощностей КТК сверх 80 млн т в год будет зависеть от многих факторов – в частности, от восстановления мирового спроса и развития зеленой энергетики, добавил он.