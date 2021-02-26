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Владелец сети салонов «Очкарик» продает два офиса в Москве

Ему нужны деньги на создание центра ядерной медицины
Антон Филатов Екатерина Бурлакова
Вырученные от продажи офисов средства МО «Оптика» планирует направить в том числе и на создание центра ядерной медицины в Троицке в новой Москве /АЛЕКСЕЙ ЗОТОВ / ТАСС

Московское объединение «Оптика» (МО «Оптика») выставило на продажу ООО «Серпуховской двор II», которому принадлежат два офисных комплекса общей площадью 47 800 кв. м. Об этом «Ведомостям» рассказал его представитель и подтвердил представитель консалтинговой компании JLL, которая представляет интересы МО «Оптика».

Речь идет о бизнес-центрах на Шаболовской (2-й Рощинский проезд, 36 000 кв. м) и на Ленинском проспекте (ул. Вавилова, 11 800 кв. м), а также о правах на земельные участки под ними. Их общая площадь – 2,35 га.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных