Владелец сети салонов «Очкарик» продает два офиса в Москве

Речь идет о бизнес-центрах на Шаболовской (2-й Рощинский проезд, 36 000 кв. м) и на Ленинском проспекте (ул. Вавилова, 11 800 кв. м), а также о правах на земельные участки под ними. Их общая площадь – 2,35 га.