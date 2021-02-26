Владелец сети салонов «Очкарик» продает два офиса в Москве

Владелец сети салонов «Очкарик» продает два офиса в МосквеЕму нужны деньги на создание центра ядерной медицины
Московское объединение «Оптика» (МО «Оптика») выставило на продажу ООО «Серпуховской двор II», которому принадлежат два офисных комплекса общей площадью 47 800 кв. м. Об этом «Ведомостям» рассказал его представитель и подтвердил представитель консалтинговой компании JLL, которая представляет интересы МО «Оптика».
Речь идет о бизнес-центрах на Шаболовской (2-й Рощинский проезд, 36 000 кв. м) и на Ленинском проспекте (ул. Вавилова, 11 800 кв. м), а также о правах на земельные участки под ними. Их общая площадь – 2,35 га.
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