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Маркетплейс «Яндекс.Маркет» запустил экспресс-доставку продуктов

Такие проекты уже есть и у других крупных маркетплейсов
Вера Кузьмина Екатерина Бурлакова
Андрей Гордеев / Ведомости

Маркетплейс «Яндекс.Маркет» начал тестировать продажу продуктов с экспресс-доставкой за 1–2 часа, рассказал представитель компании. Пока это касается только так называемой категории fresh (фруктов, хлеба, кефира и т. д.). Тестирование проводится в Казани, доставка продуктов будет осуществляться из сети центров мелкооптовой торговли Metro Cash & Carry.

«Яндекс.Маркет» работает по двум моделям: как рекламная площадка для размещения информации о товарах магазинов-партнеров и как маркетплейс. Но пока такой быстрой доставки товаров у сервиса не было. К примеру, непродовольственные товары и продукты с долгими сроками хранения (консервы, макароны, крупы, напитки и т. д.) доставляются в течение суток. Но овощи, фрукты и молочная продукция имеют короткие сроки хранения и требуют большей оперативности, объясняет представитель «Яндекс.Маркета». Несколько сервисов по доставке продуктов есть у «Яндекcа».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных