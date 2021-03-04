Маркетплейс «Яндекс.Маркет» запустил экспресс-доставку продуктов

Маркетплейс «Яндекс.Маркет» запустил экспресс-доставку продуктовТакие проекты уже есть и у других крупных маркетплейсов
Маркетплейс «Яндекс.Маркет» начал тестировать продажу продуктов с экспресс-доставкой за 1–2 часа, рассказал представитель компании. Пока это касается только так называемой категории fresh (фруктов, хлеба, кефира и т. д.). Тестирование проводится в Казани, доставка продуктов будет осуществляться из сети центров мелкооптовой торговли Metro Cash & Carry.
«Яндекс.Маркет» работает по двум моделям: как рекламная площадка для размещения информации о товарах магазинов-партнеров и как маркетплейс. Но пока такой быстрой доставки товаров у сервиса не было. К примеру, непродовольственные товары и продукты с долгими сроками хранения (консервы, макароны, крупы, напитки и т. д.) доставляются в течение суток. Но овощи, фрукты и молочная продукция имеют короткие сроки хранения и требуют большей оперативности, объясняет представитель «Яндекс.Маркета». Несколько сервисов по доставке продуктов есть у «Яндекcа».