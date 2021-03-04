Маркетплейс «Яндекс.Маркет» запустил экспресс-доставку продуктов

«Яндекс.Маркет» работает по двум моделям: как рекламная площадка для размещения информации о товарах магазинов-партнеров и как маркетплейс. Но пока такой быстрой доставки товаров у сервиса не было. К примеру, непродовольственные товары и продукты с долгими сроками хранения (консервы, макароны, крупы, напитки и т. д.) доставляются в течение суток. Но овощи, фрукты и молочная продукция имеют короткие сроки хранения и требуют большей оперативности, объясняет представитель «Яндекс.Маркета». Несколько сервисов по доставке продуктов есть у «Яндекcа».