Минприроды предложило вводить ограничения по дивидендам за ущерб экологии

Законопроект является отголоском разлива топлива в Норильске: если бы не это событие, документа бы вообще не было, полагает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Именно «Норникель», если закон будет принят, первым попадет под его действие. При этом эксперт уточнил, что принципиальное значение будет иметь конечная формулировка: дивиденды будут запрещено выплачивать компаниям, которым будет назначен штраф, или тем, которые не успеют его погасить в отведенное законом время.