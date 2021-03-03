Минприроды предложило вводить ограничения по дивидендам за ущерб экологии

Минприроды предложило вводить ограничения по дивидендам за ущерб экологииГосударство пытается предотвратить экологические катастрофы как в Усолье-Сибирском, говорят эксперты
Минприроды России внесло в правительство законопроект о запрете промышленным компаниям, владеющим опасными производственными объектами, выплачивать дивиденды до полного возмещения исчисленного и предъявленного ущерба окружающей среде, сообщила пресс-служба министерства. «Ведомости» ознакомились с текстом документа. Он предполагает внесение поправок в закон «Об акционерных обществах» с запретом не только принимать решение о выплате, но и перечислять уже объявленные дивиденды до момента возмещения ущерба.
Ключевое нововведение законопроекта – требование о получении заключения об оценке вреда окружающей среде. Заключение станет обязательным при исключении опасных производственных объектов из государственного реестра, а также при их отчуждении, преобразовании или банкротстве.
Компании должны будут подтверждать финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации вреда окружающей среде с использованием нескольких финансовых инструментов (банковской или независимой гарантии, договора страхования, резервного фонда). При этом платежи за негативное воздействие на окружающую среду будут аккумулироваться и распределяться на выявление и ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде.
Документ также вносит изменения в федеральные законы «О промышленной безопасности», «Об охране окружающей среды», «Об экологической экспертизе», «О государственной регистрации недвижимости», «Об акционерных обществах» и «О несостоятельности (банкротстве)».
Минприроды пояснило, что законопроект подготовлен по поручениям президента РФ Владимира Путина и вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. Ранее Абрамченко в ходе совещания с Путиным говорила, что правительство подготовило концепцию изменений действующего законодательства, которая направлена на предупреждение и ликвидацию накопленного экологического вреда.
Глава Минприроды Александр Козлов отметил, что сейчас бывают ситуации, когда опасный промышленный объект является банкротом и не стоит практически ничего, а его рекультивация стоит дорого. «Ликвидация таких объектов осуществляется за счет государства, но таких ситуаций возникать не должно. Поэтому разработан данный законопроект», — сказал министр, слова которого приводятся в сообщении ведомства.
Законопроект является отголоском разлива топлива в Норильске: если бы не это событие, документа бы вообще не было, полагает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Именно «Норникель», если закон будет принят, первым попадет под его действие. При этом эксперт уточнил, что принципиальное значение будет иметь конечная формулировка: дивиденды будут запрещено выплачивать компаниям, которым будет назначен штраф, или тем, которые не успеют его погасить в отведенное законом время.
Юшков добавил, что законопроект станет мерой для предотвращения экологических катастроф, схожих с ситуацией вокруг «Усольехимпрома». В 2018 году в городе Усолье-Сибирское в Иркутской области был введен режим ЧС, потому что территория завода «Усольехимпром» была загрязнена химически опасными веществами. При этом «Усольехимпром» был признан банкротом в 2017 г.
Крупные компании нефтегазового сектора, в которых государство имеет существенную долю, под действие законопроекта не попадут, полагает замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.
По словам эксперта, государство не заинтересовано в том, чтобы российские мейджоры, доходы которых идут на наполнение бюджета, не выплачивали дивиденды. «Можно практически с уверенностью сказать, что “Газпром” и “Роснефть” под эту норму не попадут точно», — уточнил Фролов. Тем не менее, добавил эксперт, подобная мера может стать дополнительным стимулом для предприятий серьезнее относиться к вопросам экологии.