Fix Price проведет крупнейшее IPO среди российских ритейлеров

Fix Price проведет крупнейшее IPO среди российских ритейлеровАкционеры сети могут привлечь до $2 млрд в ходе размещения
Глобальные депозитарные расписки (GDR) сети магазинов фиксированных цен Fix Price c 10 марта начнут торговаться на Лондонской фондовой бирже. Одновременно бумаги компании будут доступны и на Московской бирже. В самом конце прошлой недели Fix Price объявила, что ее IPO пройдет по верхней границе ценового коридора – $9,75 за GDR. Это означает, что капитализация компании была оценена в $8,28 млрд.
Из сообщения компании следует, что ее акционеры предложили инвесторам 178,37 млн бумаг (21% уставного капитала). Соответственно, они могут привлечь в ходе IPO $1,74 млрд. Там же сказано, что у владельцев компании есть опцион на продажу еще 26,8 млн GDR. В случае размещения этих бумаг они получат в общей сложности $2 млрд, а общий free float составит 24,1%. Сейчас крупнейшие акционеры Fix Price – основатели ритейлера «Копейка» Артем Хачатрян и Сергей Ломакин, которым совокупно принадлежит 83,31% акций сети. Еще 9,94% у структуры Marathon Group Александра Винокурова, 4% у Goldman Sachs Group. После IPO их доли (с учетом опциона) снизятся до 67,87, 2,98 и 2,79% соответственно. Как владельцы Fix Price планируют использовать вырученные от продажи акций средства, их представители не комментируют.