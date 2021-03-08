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Fix Price проведет крупнейшее IPO среди российских ритейлеров

Акционеры сети могут привлечь до $2 млрд в ходе размещения
Вера Кузьмина Антон Филатов
Евгений Разумный / Ведомости

Глобальные депозитарные расписки (GDR) сети магазинов фиксированных цен Fix Price c 10 марта начнут торговаться на Лондонской фондовой бирже. Одновременно бумаги компании будут доступны и на Московской бирже. В самом конце прошлой недели Fix Price объявила, что ее IPO пройдет по верхней границе ценового коридора – $9,75 за GDR. Это означает, что капитализация компании была оценена в $8,28 млрд.

Из сообщения компании следует, что ее акционеры предложили инвесторам 178,37 млн бумаг (21% уставного капитала). Соответственно, они могут привлечь в ходе IPO $1,74 млрд. Там же сказано, что у владельцев компании есть опцион на продажу еще 26,8 млн GDR. В случае размещения этих бумаг они получат в общей сложности $2 млрд, а общий free float составит 24,1%. Сейчас крупнейшие акционеры Fix Price – основатели ритейлера «Копейка» Артем Хачатрян и Сергей Ломакин, которым совокупно принадлежит 83,31% акций сети. Еще 9,94% у структуры Marathon Group Александра Винокурова, 4% у Goldman Sachs Group. После IPO их доли (с учетом опциона) снизятся до 67,87, 2,98 и 2,79% соответственно. Как владельцы Fix Price планируют использовать вырученные от продажи акций средства, их представители не комментируют.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных