Fix Price проведет крупнейшее IPO среди российских ритейлеров

Из сообщения компании следует, что ее акционеры предложили инвесторам 178,37 млн бумаг (21% уставного капитала). Соответственно, они могут привлечь в ходе IPO $1,74 млрд. Там же сказано, что у владельцев компании есть опцион на продажу еще 26,8 млн GDR. В случае размещения этих бумаг они получат в общей сложности $2 млрд, а общий free float составит 24,1%. Сейчас крупнейшие акционеры Fix Price – основатели ритейлера «Копейка» Артем Хачатрян и Сергей Ломакин, которым совокупно принадлежит 83,31% акций сети. Еще 9,94% у структуры Marathon Group Александра Винокурова, 4% у Goldman Sachs Group. После IPO их доли (с учетом опциона) снизятся до 67,87, 2,98 и 2,79% соответственно. Как владельцы Fix Price планируют использовать вырученные от продажи акций средства, их представители не комментируют.