Fix Price может привлечь $2 млрд в ходе IPO

«Без преувеличения можно сказать, что сегодняшнее объявление представляет собой веху в истории не только Fix Price, но и variety value retail, и российского розничного сектора в целом как крупнейшее в истории IPO российского ритейлера. Мы рады чрезвычайно сильному интересу со стороны мирового сообщества инвесторов, который привел к сильному и диверсифицированному портфелю заказов, включающему ряд имен голубых фишек, и позволил нам увеличить предложение сверх наших первоначальных ожиданий», — сказал генеральный директор Fix Price Дмитрий Кирсанов.