Fix Price может привлечь $2 млрд в ходе IPO
Ритейлер Fix Price в ходе первичного публичного размещения (IPO) разместил глобальные депозитарные расписки (GDR) по цене $9,75 за бумагу, что соответствует верхней границе заявленного ранее ценового диапазона, говорится в сообщении компании. Таким образом, в целом в ходе IPO компания может привлечь около $2 млрд.
Рыночная капитализация Fix Price на момент размещения была оценена в $8,3 млрд. Инвесторам предложат 178,37 млн GDR, каждая из которых представляет собой одну обыкновенную акцию компании. Это соответствует примерно $1,7 млрд, то есть 21% от уставного капитала ритейлера.
Кроме того, еще 26,75 млн GDR предоставляются определенными продающими акционерами в соответствии с опционом доразмещения. В итоге количество публично торгуемых GDR возрастет до 205,12 млн — 24,1% от установного капитала Fix Price.
«Без преувеличения можно сказать, что сегодняшнее объявление представляет собой веху в истории не только Fix Price, но и variety value retail, и российского розничного сектора в целом как крупнейшее в истории IPO российского ритейлера. Мы рады чрезвычайно сильному интересу со стороны мирового сообщества инвесторов, который привел к сильному и диверсифицированному портфелю заказов, включающему ряд имен голубых фишек, и позволил нам увеличить предложение сверх наших первоначальных ожиданий», — сказал генеральный директор Fix Price Дмитрий Кирсанов.
Fix Price — сеть магазинов фиксированных цен. У компании 4,2 тыс. точек в России, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Грузии, Латвии и Киргизии. По итогам 2020 г. выручка компании по МСФО составила 190 млрд руб., скорректированная EBITDA – 36,8 млрд руб., а чистая прибыль — 17,6 млрд руб.