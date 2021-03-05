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Fix Price может привлечь $2 млрд в ходе IPO

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Ритейлер Fix Price в ходе первичного публичного размещения (IPO) разместил глобальные депозитарные расписки (GDR) по цене $9,75 за бумагу, что соответствует верхней границе заявленного ранее ценового диапазона, говорится в сообщении компании. Таким образом, в целом в ходе IPO компания может привлечь около $2 млрд.

Рыночная капитализация Fix Price на момент размещения была оценена в $8,3 млрд. Инвесторам предложат 178,37 млн GDR, каждая из которых представляет собой одну обыкновенную акцию компании. Это соответствует примерно $1,7 млрд, то есть 21% от уставного капитала ритейлера. 

Кроме того, еще 26,75 млн GDR предоставляются определенными продающими акционерами в соответствии с опционом доразмещения. В итоге количество публично торгуемых GDR возрастет до 205,12 млн — 24,1% от установного капитала Fix Price.

«Без преувеличения можно сказать, что сегодняшнее объявление представляет собой веху в истории не только Fix Price, но и variety value retail, и российского розничного сектора в целом как крупнейшее в истории IPO российского ритейлера. Мы рады чрезвычайно сильному интересу со стороны мирового сообщества инвесторов, который привел к сильному и диверсифицированному портфелю заказов, включающему ряд имен голубых фишек, и позволил нам увеличить предложение сверх наших первоначальных ожиданий», — сказал генеральный директор Fix Price Дмитрий Кирсанов.

Fix Price — сеть магазинов фиксированных цен. У компании 4,2 тыс. точек в России, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Грузии, Латвии и Киргизии. По итогам 2020 г. выручка компании по МСФО составила 190 млрд руб., скорректированная EBITDA – 36,8 млрд руб., а чистая прибыль — 17,6 млрд руб.

Ранее по теме: Fix Price планирует привлечь до $1,7 млрд в ходе IPO

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных