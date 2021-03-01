Fix Price планирует привлечь до $1,7 млрд в ходе IPO
Ритейлер Fix Price определился с диапазоном цен на глобальные депозитарные расписки (GDR) для проведения первичного публичного размещения (IPO) на Лондонской бирже (LSE). Цена будет на уровне $8,75-9,75 за бумагу, говорится в заявлении компании, опубликованном на сайте LSE.
Такой диапазон цен соответствует капитализации в $7,4-8,3 млрд. Окончательная цена будет определена 5 марта, отмечается в заявлении. Компания планирует разместить 170 тыc. GDR, которые будут представлять обыкновенные акции компании. Объем размещения составит от $1,5 до $1,7 млрд.
Сделка будет предусматривать продажу GDR действующими акционерами — Luncor Overseas S.A. Артема Хачатряна, LF Group DMCC основатели сети Сергея Ломакина, Samonico Holdings Ltd (структура Marathon Group Александра Винокурова) и GLQ International Holdings Ltd (принадлежит Goldman Sachs Group). Ранее отмечалось, что Luncor продаст часть GDR от лица представителей менеджеров и миноритариев компании.
В компании ранее заявляли, акционеры-основатели Fix Price сохранят за собой «значительную долю» в ритейлере после проведения IPO. Организаторами размещения назначены BofA Securities, Citigroup, JPMorgan, Morgan Stanley и «ВТБ Капитал».
О планах ритейлера выйти на LSE и привлечь как минимум $1 млрд писала Financial Times со ссылкой на источники. Bloomberg также сообщал, что Fix Price может быть оценена в $6 млрд.
Fix Price – сеть магазинов фиксированных цен. У компании 4,2 тыс. точек в России, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Грузии, Латвии и Киргизии. По итогам 2020 г. выручка компании по МСФО составила 190 млрд руб., скорректированная EBITDA – 36,8 млрд руб., а чистая прибыль — 17,6 млрд руб.