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Fix Price планирует привлечь до $1,7 млрд в ходе IPO

Ведомости

Ритейлер Fix Price определился с диапазоном цен на глобальные депозитарные расписки (GDR) для проведения первичного публичного размещения (IPO) на Лондонской бирже (LSE). Цена будет на уровне $8,75-9,75 за бумагу, говорится в заявлении компании, опубликованном на сайте LSE.

Такой диапазон цен соответствует капитализации в $7,4-8,3 млрд. Окончательная цена будет определена 5 марта, отмечается в заявлении. Компания планирует разместить 170 тыc. GDR, которые будут представлять обыкновенные акции компании. Объем размещения составит от $1,5 до $1,7 млрд. 

Сделка будет предусматривать продажу GDR действующими акционерами — Luncor Overseas S.A. Артема Хачатряна, LF Group DMCC основатели сети Сергея Ломакина, Samonico Holdings Ltd (структура Marathon Group Александра Винокурова) и GLQ International Holdings Ltd (принадлежит Goldman Sachs Group). Ранее отмечалось, что Luncor продаст часть GDR от лица представителей менеджеров и миноритариев компании. 

В компании ранее заявляли, акционеры-основатели Fix Price сохранят за собой «значительную долю» в ритейлере после проведения IPO. Организаторами размещения назначены BofA Securities, Citigroup, JPMorgan, Morgan Stanley и «ВТБ Капитал».

О планах ритейлера выйти на LSE и привлечь как минимум $1 млрд писала Financial Times со ссылкой на источники. Bloomberg также сообщал, что Fix Price может быть оценена в $6 млрд.

Fix Price – сеть магазинов фиксированных цен. У компании 4,2 тыс. точек в России, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Грузии, Латвии и Киргизии. По итогам 2020 г. выручка компании по МСФО составила 190 млрд руб., скорректированная EBITDA – 36,8 млрд руб., а чистая прибыль — 17,6 млрд руб.

Ранее по теме: Fix Price получил листинг на Мосбирже

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных