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Аэропорт Южно-Сахалинска регион поделит со структурой Олега Дерипаски

Нового инвестора пассажирского терминала выбрали через конкурс
Анастасия Львова
«Новапорт инвест», «Аэропорты регионов» и «Базэл аэро» заинтересованы в консолидации отрасли аэропортов в регионах /Максим Федоров / ТАСС

Компания «Красинвест» выиграла конкурс на строительство пассажирского терминала в аэропорту Южно-Сахалинска, следует из протокола результатов конкурса, с которым ознакомились «Ведомости». С этой компанией власти региона теперь создадут совместное предприятие (СП), которое достроит пассажирский терминал и в дальнейшем будет управлять авиаузлом. В СП у компании-инвестора будет 51%, у правительства региона – 49%, уточнил представитель «Красинвеста».

Строящийся терминал площадью 40 000 кв. м должен обслуживать 550 пассажиров внутренних авиалиний в час и 250 пассажиров международных линий. Действующий терминал аэропорта в 7400 кв. м не справляется с трафиком – он будет закрыт после достройки нового. В 2019 г. аэропорт принял 1,3 млн пассажиров, в 2020 г. – 743 700. Согласно конкурсной документации, завершиться строительство должно в 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных