Аэропорт Южно-Сахалинска регион поделит со структурой Олега Дерипаски

Строящийся терминал площадью 40 000 кв. м должен обслуживать 550 пассажиров внутренних авиалиний в час и 250 пассажиров международных линий. Действующий терминал аэропорта в 7400 кв. м не справляется с трафиком – он будет закрыт после достройки нового. В 2019 г. аэропорт принял 1,3 млн пассажиров, в 2020 г. – 743 700. Согласно конкурсной документации, завершиться строительство должно в 2022 г.