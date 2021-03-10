Основатели Fiat покупают долю в Christian Louboutin

Основатели Fiat покупают долю в Christian LouboutinПредметы роскоши и технологии – новые приоритеты для инвестиций семьи Аньелли
Итальянская семья Аньелли – наследники основателя Fiat Джанни Аньелли – покупает 24% акций французского премиального обувного бренда Christian Louboutin, прославившегося своими туфлями на красной подошве. О сделке сообщила в пресс-релизе 8 марта инвестиционная холдинговая компания Exor, контрольный пакет акций которой принадлежит семье Аньелли (53%). По условиям соглашения Exor заплатит за долю в Christian Louboutin 541 млн евро, за что помимо доли получит право назначать двух из семи членов совета директоров французской компании. Контрольный пакет акций останется у основателя обувного бренда Кристиана Лубутена и его делового партнера Бруно Шамбеллана. Ожидается, что сделка будет завершена во II квартале 2021 г.
Сделка оценивает бренд Christian Louboutin в 2,3 млрд евро. Компания была основана в 1991 г. в Париже. Сейчас у нее 150 магазинов в 30 странах мира. В прошлом Лубутен неоднократно отклонял предложения о покупке своей компании, отмечает Financial Times (FT). Но сейчас, вероятно, для этого сложились условия. Во-первых, как сообщает FT, глава Exor Джон Элканн (внук Джанни Аньелли) и Лубутен знакомы уже долгое время и, по словам Лубутена, Exor – подходящий партнер, чтобы «написать новую страницу в истории модного дома». Элканн, в свою очередь, «восхищается талантом Кристиана» и рад присоединиться к «работе над развитием этой амбициозной компании».