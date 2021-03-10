Основатели Fiat покупают долю в Christian Louboutin

Сделка оценивает бренд Christian Louboutin в 2,3 млрд евро. Компания была основана в 1991 г. в Париже. Сейчас у нее 150 магазинов в 30 странах мира. В прошлом Лубутен неоднократно отклонял предложения о покупке своей компании, отмечает Financial Times (FT). Но сейчас, вероятно, для этого сложились условия. Во-первых, как сообщает FT, глава Exor Джон Элканн (внук Джанни Аньелли) и Лубутен знакомы уже долгое время и, по словам Лубутена, Exor – подходящий партнер, чтобы «написать новую страницу в истории модного дома». Элканн, в свою очередь, «восхищается талантом Кристиана» и рад присоединиться к «работе над развитием этой амбициозной компании».