Adidas сильно потерял в выручке и прибыли в 2020 году

Adidas сильно потерял в выручке и прибыли в 2020 годуРуководство рассчитывает на восстановление продаж уже в 2021 году
Немецкий производитель спортивной одежды и обуви Adidas опубликовал 10 марта финансовые результаты за 2020 г. и представил план развития на ближайшие пять лет. Согласно отчету, годовая выручка компании сократилась на 16% по сравнению с 2019 г. (до 19,8 млрд евро), а операционная прибыль рухнула на 72% (до 751 млн евро). «Такого года, как 2020-й, у нас никогда не было», – признал генеральный директор Adidas Каспер Рорстед.
В результате Adidas, крупнейший производитель спортивной одежды в Европе и второй по величине в мире, сильно отстал по темпам роста от конкурентов. Особенно ярко это продемонстрировали результаты IV квартала: в то время как у Adidas выручка выросла всего на 1%, а операционная прибыль упала на 8%, другой немецкий бренд, Puma, продемонстрировал рост выручки на 9%, а его операционная прибыль выросла на 15%.