Adidas сильно потерял в выручке и прибыли в 2020 году

В результате Adidas, крупнейший производитель спортивной одежды в Европе и второй по величине в мире, сильно отстал по темпам роста от конкурентов. Особенно ярко это продемонстрировали результаты IV квартала: в то время как у Adidas выручка выросла всего на 1%, а операционная прибыль упала на 8%, другой немецкий бренд, Puma, продемонстрировал рост выручки на 9%, а его операционная прибыль выросла на 15%.