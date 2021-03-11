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Adidas сильно потерял в выручке и прибыли в 2020 году

Руководство рассчитывает на восстановление продаж уже в 2021 году
Илья Виноградов
Adidas намеревается сломить негативный тренд и добиться роста выручки на 15–19% уже в 2021 г. /Евгений Разумный / Ведомости

Немецкий производитель спортивной одежды и обуви Adidas опубликовал 10 марта финансовые результаты за 2020 г. и представил план развития на ближайшие пять лет. Согласно отчету, годовая выручка компании сократилась на 16% по сравнению с 2019 г. (до 19,8 млрд евро), а операционная прибыль рухнула на 72% (до 751 млн евро). «Такого года, как 2020-й, у нас никогда не было», – признал генеральный директор Adidas Каспер Рорстед.

В результате Adidas, крупнейший производитель спортивной одежды в Европе и второй по величине в мире, сильно отстал по темпам роста от конкурентов. Особенно ярко это продемонстрировали результаты IV квартала: в то время как у Adidas выручка выросла всего на 1%, а операционная прибыль упала на 8%, другой немецкий бренд, Puma, продемонстрировал рост выручки на 9%, а его операционная прибыль выросла на 15%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных