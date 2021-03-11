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Lego завершила 2020 год с рекордным за пять лет ростом

Компании помогли цифровые проекты и экспансия в Китае
Екатерина Максимушкина
Андрей Махонин / Ведомости

Датский производитель конструкторов Lego объявил 10 марта финансовые результаты за 2020 г. Год прошел для компании успешно: как сообщает Financial Times (FT), рост бизнеса Lego стал самым быстрым за последние пять лет, прибыль побила предыдущий рекорд 2016 г., а лидерство на мировом рынке игрушек укрепилось.

Как говорится в пресс-релизе Lego, годовая выручка компании выросла на 13% по сравнению с 2019 г. до 43,7 млрд датских крон ($7,2 млрд), а годовая чистая прибыль увеличилась на 19% до 9,9 млрд датских крон ($1,6 млрд). Для сравнения: в 2019 г. рост выручки и прибыли производителя конструкторов составил 6% и 3% соответственно к показателям 2018 г. Кроме того, Lego стала лидером рынка не только в мире, увеличив свою долю на 1 процентный пункт, но и на рынках 12 главных для компании стран, сообщает агентство Bloomberg.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных