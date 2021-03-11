Lego завершила 2020 год с рекордным за пять лет ростом

Как говорится в пресс-релизе Lego, годовая выручка компании выросла на 13% по сравнению с 2019 г. до 43,7 млрд датских крон ($7,2 млрд), а годовая чистая прибыль увеличилась на 19% до 9,9 млрд датских крон ($1,6 млрд). Для сравнения: в 2019 г. рост выручки и прибыли производителя конструкторов составил 6% и 3% соответственно к показателям 2018 г. Кроме того, Lego стала лидером рынка не только в мире, увеличив свою долю на 1 процентный пункт, но и на рынках 12 главных для компании стран, сообщает агентство Bloomberg.