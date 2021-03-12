Объемы газа в европейских хранилищах снизились до минимума за два года

Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) на фоне аномальных холодов снизились до 33% – минимального уровня за последние два года, следует из данных Gas Infrastructure Europe. Меньший объем наблюдался лишь в апреле 2018 г., когда газовые хранилища были заполнены всего на 18%. В марте 2019 г. уровень загрузки ПХГ составлял 41%, в тот же месяц прошлого года – 57%.