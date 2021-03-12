Объемы газа в европейских хранилищах снизились до минимума за два года

Объемы газа в европейских хранилищах снизились до минимума за два годаЭто может оказаться выгодно не только «Газпрому», но и «Нафтогазу»
Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) на фоне аномальных холодов снизились до 33% – минимального уровня за последние два года, следует из данных Gas Infrastructure Europe. Меньший объем наблюдался лишь в апреле 2018 г., когда газовые хранилища были заполнены всего на 18%. В марте 2019 г. уровень загрузки ПХГ составлял 41%, в тот же месяц прошлого года – 57%.
Так, по последним данным AGSI+, объем газа в подземных хранилищах Италии уменьшился до 39%, в Австрии – до 33%, в Германии и Нидерландах – до 27%, во Франции – до 18%. Отбор газа из европейских ПХГ традиционно продолжается до конца марта – начала апреля, поэтому еще в течение нескольких недель запасы, вероятно, продолжат снижаться, говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.