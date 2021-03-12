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Объемы газа в европейских хранилищах снизились до минимума за два года

Это может оказаться выгодно не только «Газпрому», но и «Нафтогазу»
Матвей Катков Александр Волобуев
В начале марта темпы отбора газа из европейских ПХГ по сравнению со второй половиной февраля возросли еще больше /Gleb Garanich / Reuters

Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) на фоне аномальных холодов снизились до 33% – минимального уровня за последние два года, следует из данных Gas Infrastructure Europe. Меньший объем наблюдался лишь в апреле 2018 г., когда газовые хранилища были заполнены всего на 18%. В марте 2019 г. уровень загрузки ПХГ составлял 41%, в тот же месяц прошлого года – 57%.

Так, по последним данным AGSI+, объем газа в подземных хранилищах Италии уменьшился до 39%, в Австрии – до 33%, в Германии и Нидерландах – до 27%, во Франции – до 18%. Отбор газа из европейских ПХГ традиционно продолжается до конца марта – начала апреля, поэтому еще в течение нескольких недель запасы, вероятно, продолжат снижаться, говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных