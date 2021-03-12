Выручка сервиса знакомств Bumble за год выросла на 19%Компания рассчитывает на дальнейший рост за счет людей, которые вернутся к знакомствам после пандемии
Американская компания Bumble, которой принадлежит одноименный сервис знакомств, опубликовала первый после IPO отчет о финансовых результатах за IV квартал 2020 г. и за полный год. Выручка в IV квартал выросла на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $165,5 млн, а за весь 2020 год компания заработала более $582 млн по сравнению с $488,9 млн в 2019 г. (+19%). Однако прибыли Bumble в 2020 г. добиться не смогла, ее чистый убыток составил $142,8 млн, тогда как годом ранее компания получила чистую прибыль в размере $85,8 млн.
По прогнозу Bumble, в 2021 г. темпы роста выручки ускорятся до 25% – компания рассчитывает заработать до $726 млн. По информации агентства Bloomberg, компания надеется, что многие люди, которые сейчас ограничивают социальное взаимодействие из-за пандемии COVID-19, со снижением заболеваемости будут активнее налаживать контакты.