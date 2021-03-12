Уоррен Баффетт вошел в клуб тех, у кого за $100 млрд

Уоррен Баффетт вошел в клуб тех, у кого за $100 млрдЭто случилось бы раньше, если бы он не тратил так много на благотворительность
До сих пор на Земле было всего четыре человека, чье состояние Forbes оценивает в сумму свыше $100 млрд, – это американцы Джефф Безос, Илон Маск и Билл Гейтс, а также француз Бернар Арно. По версии Bloomberg, в этот клуб входит также американец Марк Цукерберг. Теперь к ним присоединился Уоррен Баффетт.
Состояние 90-летнего Баффетта практически полностью определяется стоимостью принадлежащего ему пакета акций (примерно 1/6 капитала) в компании Berkshire Hathaway. Ее капитализация в начале марта 2021 г. превысила $600 млрд, в результате состояние Баффетта достигло $100,3 млрд по версии Forbes, или $100,4 млрд по версии Bloomberg. Всего с начала года акции Berkshire подорожали на 15% (для сравнения: индекс S&P 500 вырос за тот же период на 3,8%). Примечательно, что одной из причин роста акций стал выкуп Berkshire своих бумаг: по информации Bloomberg, компания потратила на это рекордные $24,7 млрд в 2020 г. и $4,2 млрд в период с января по середину февраля 2021 г.