Уоррен Баффетт вошел в клуб тех, у кого за $100 млрд

Состояние 90-летнего Баффетта практически полностью определяется стоимостью принадлежащего ему пакета акций (примерно 1/6 капитала) в компании Berkshire Hathaway. Ее капитализация в начале марта 2021 г. превысила $600 млрд, в результате состояние Баффетта достигло $100,3 млрд по версии Forbes, или $100,4 млрд по версии Bloomberg. Всего с начала года акции Berkshire подорожали на 15% (для сравнения: индекс S&P 500 вырос за тот же период на 3,8%). Примечательно, что одной из причин роста акций стал выкуп Berkshire своих бумаг: по информации Bloomberg, компания потратила на это рекордные $24,7 млрд в 2020 г. и $4,2 млрд в период с января по середину февраля 2021 г.