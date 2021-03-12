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Уоррен Баффетт вошел в клуб тех, у кого за $100 млрд

Это случилось бы раньше, если бы он не тратил так много на благотворительность
Илья Виноградов
Bill Pugliano / Getty Images via AFP

До сих пор на Земле было всего четыре человека, чье состояние Forbes оценивает в сумму свыше $100 млрд, – это американцы Джефф Безос, Илон Маск и Билл Гейтс, а также француз Бернар Арно. По версии Bloomberg, в этот клуб входит также американец Марк Цукерберг. Теперь к ним присоединился Уоррен Баффетт.

Состояние 90-летнего Баффетта практически полностью определяется стоимостью принадлежащего ему пакета акций (примерно 1/6 капитала) в компании Berkshire Hathaway. Ее капитализация в начале марта 2021 г. превысила $600 млрд, в результате состояние Баффетта достигло $100,3 млрд по версии Forbes, или $100,4 млрд по версии Bloomberg. Всего с начала года акции Berkshire подорожали на 15% (для сравнения: индекс S&P 500 вырос за тот же период на 3,8%). Примечательно, что одной из причин роста акций стал выкуп Berkshire своих бумаг: по информации Bloomberg, компания потратила на это рекордные $24,7 млрд в 2020 г. и $4,2 млрд в период с января по середину февраля 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных