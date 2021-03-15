Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Сервис экспресс-доставки «Самокат» будет работать в городах-миллионниках

Компания начинает региональную экспансию
Вера Кузьмина
Евгений Разумный / Ведомости

О том, что сервис экспресс-доставки продуктов питания и товаров для дома «Самокат» принял решение о региональной экспансии, сообщил «Ведомостям» его сооснователь Вячеслав Бочаров. Сейчас компания работает только в четырех городах – Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде.

С 16 марта сервис начнет осуществлять доставку товаров в Краснодаре, с 18 марта – в Самаре, а в ближайшие три месяца «Самокат» намерен выйти во все российские города-миллионники, утверждает Бочаров. По данным Росстата на 1 января 2020 г. (более свежих данных нет), в стране насчитывалось 15 таких городов. Интерес к ним сооснователь «Самоката» объясняет уже имеющимся у сервиса опытом в регионах. Количество клиентов в первые дни работы в Казани и Нижнем Новгороде было выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге, поэтому компания приняла решение активнее заходить в новые города, объясняет Бочаров.

«Самокат» был создан Бочаровым и Родионом Шишковым в 2018 г. В мае прошлого года 75,6% долей компании приобрело совместное предприятие Mail.ru Group и «Сбера» – «О2О холдинг». Доставкой товаров в 2020 г. занималось 8000 человек, у сервиса на тот момент было 400 дарксторов. Выручка компании за прошлый год составила 9,7 млрд руб. «Самокат» обещает доставлять продукты от производителей и собственные торговые марки за 15 минут, если заказ сделан в пределах 1,5 км от ближайшего даркстора, и за 30–60 минут, если дальше.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных