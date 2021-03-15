Сервис экспресс-доставки «Самокат» будет работать в городах-миллионниках

Сервис экспресс-доставки «Самокат» будет работать в городах-миллионникахКомпания начинает региональную экспансию
О том, что сервис экспресс-доставки продуктов питания и товаров для дома «Самокат» принял решение о региональной экспансии, сообщил «Ведомостям» его сооснователь Вячеслав Бочаров. Сейчас компания работает только в четырех городах – Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде.
С 16 марта сервис начнет осуществлять доставку товаров в Краснодаре, с 18 марта – в Самаре, а в ближайшие три месяца «Самокат» намерен выйти во все российские города-миллионники, утверждает Бочаров. По данным Росстата на 1 января 2020 г. (более свежих данных нет), в стране насчитывалось 15 таких городов. Интерес к ним сооснователь «Самоката» объясняет уже имеющимся у сервиса опытом в регионах. Количество клиентов в первые дни работы в Казани и Нижнем Новгороде было выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге, поэтому компания приняла решение активнее заходить в новые города, объясняет Бочаров.
«Самокат» был создан Бочаровым и Родионом Шишковым в 2018 г. В мае прошлого года 75,6% долей компании приобрело совместное предприятие Mail.ru Group и «Сбера» – «О2О холдинг». Доставкой товаров в 2020 г. занималось 8000 человек, у сервиса на тот момент было 400 дарксторов. Выручка компании за прошлый год составила 9,7 млрд руб. «Самокат» обещает доставлять продукты от производителей и собственные торговые марки за 15 минут, если заказ сделан в пределах 1,5 км от ближайшего даркстора, и за 30–60 минут, если дальше.