Сервис экспресс-доставки «Самокат» будет работать в городах-миллионниках

С 16 марта сервис начнет осуществлять доставку товаров в Краснодаре, с 18 марта – в Самаре, а в ближайшие три месяца «Самокат» намерен выйти во все российские города-миллионники, утверждает Бочаров. По данным Росстата на 1 января 2020 г. (более свежих данных нет), в стране насчитывалось 15 таких городов. Интерес к ним сооснователь «Самоката» объясняет уже имеющимся у сервиса опытом в регионах. Количество клиентов в первые дни работы в Казани и Нижнем Новгороде было выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге, поэтому компания приняла решение активнее заходить в новые города, объясняет Бочаров.