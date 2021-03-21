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ОСК до конца 2021 года изменит оргструктуру

ОСК до конца 2021 года изменит оргструктуру
Екатерина Згировская
Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» во время ремонтных работ на судоремонтном заводе ОСК /Лев Федосеев / ТАСС

Источник «Ведомостей» в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) сообщил, что в корпорации происходит изменение организационной структуры. В пресс-службе ОСК «Ведомостям» подтвердили, что корпорация переходит на целевую индустриальную модель с использованием внутригрупповой кооперации как при строительстве кораблей и судов, так и при изготовлении судового комплектующего оборудования. Новая модель должна обеспечить централизацию работы по исполнению гособоронзаказа, заказов гражданского судостроения и заказов по линии военно-технического сотрудничества, а также снизить себестоимость производимой продукции, пояснили в пресс-службе (подчеркнув, что увеличение штатной численности не планируется).

«Процессы идут, их надо оптимизировать. Свою роль сыграла и пандемия – удалось оценить, что функционирует хорошо, а где необходимо повысить эффективность, – поясняет источник «Ведомостей» в ОСК. – По сути, трансформация уже началась, она будет проходить в несколько этапов. Но основные перестроечные мероприятия пройдут весной, летом и осенью, они должны завершиться в этом году».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных