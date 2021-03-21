ОСК до конца 2021 года изменит оргструктуру

ОСК до конца 2021 года изменит оргструктуруОСК до конца 2021 года изменит оргструктуру
Источник «Ведомостей» в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) сообщил, что в корпорации происходит изменение организационной структуры. В пресс-службе ОСК «Ведомостям» подтвердили, что корпорация переходит на целевую индустриальную модель с использованием внутригрупповой кооперации как при строительстве кораблей и судов, так и при изготовлении судового комплектующего оборудования. Новая модель должна обеспечить централизацию работы по исполнению гособоронзаказа, заказов гражданского судостроения и заказов по линии военно-технического сотрудничества, а также снизить себестоимость производимой продукции, пояснили в пресс-службе (подчеркнув, что увеличение штатной численности не планируется).
«Процессы идут, их надо оптимизировать. Свою роль сыграла и пандемия – удалось оценить, что функционирует хорошо, а где необходимо повысить эффективность, – поясняет источник «Ведомостей» в ОСК. – По сути, трансформация уже началась, она будет проходить в несколько этапов. Но основные перестроечные мероприятия пройдут весной, летом и осенью, они должны завершиться в этом году».