«Газпрому» навязывают СПГ-завод на Ямале

«Газпрому» навязывают СПГ-завод на ЯмалеЭкономика проекта мощностью 20 млн т в год сомнительна, предупреждают эксперты
Правительство РФ хочет закрепить под производство сжиженного природного газа (СПГ) некоторые участки недр, в том числе месторождения Тамбейского кластера «Газпрома» на Ямале, сообщается в долгосрочной Стратегии развития производства СПГ в России (опубликована 22 марта). В документе уточняется, что это необходимо для достижения целевого объема выпуска – 140 млн т сжиженного газа в год к 2035 г., что более чем втрое превышает показатель 2020 г.
«Газпром» может построить на базе Тамбейского месторождения СПГ-завод мощностью 20 млн т в год, а его запуск ожидается к 2030 г., следует из стратегии. Предприятие будет находиться в непосредственной близости от порта Сабетта, через который уже экспортирует СПГ конкурент «Газпрома» – «Новатэк».
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