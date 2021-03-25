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«Газпрому» навязывают СПГ-завод на Ямале

Экономика проекта мощностью 20 млн т в год сомнительна, предупреждают эксперты
Матвей Катков
Возможность разработки Тамбея только рассматривается «Газпромом», но проект СПГ-предприятия на этом месторождении уже отражен в стратегии развития СПГ /Михаил Воскресенский / РИА Новости

Правительство РФ хочет закрепить под производство сжиженного природного газа (СПГ) некоторые участки недр, в том числе месторождения Тамбейского кластера «Газпрома» на Ямале, сообщается в долгосрочной Стратегии развития производства СПГ в России (опубликована 22 марта). В документе уточняется, что это необходимо для достижения целевого объема выпуска – 140 млн т сжиженного газа в год к 2035 г., что более чем втрое превышает показатель 2020 г.

«Газпром» может построить на базе Тамбейского месторождения СПГ-завод мощностью 20 млн т в год, а его запуск ожидается к 2030 г., следует из стратегии. Предприятие будет находиться в непосредственной близости от порта Сабетта, через который уже экспортирует СПГ конкурент «Газпрома» – «Новатэк».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных