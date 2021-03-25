«Газпрому» навязывают СПГ-завод на Ямале

Правительство РФ хочет закрепить под производство сжиженного природного газа (СПГ) некоторые участки недр, в том числе месторождения Тамбейского кластера «Газпрома» на Ямале, сообщается в долгосрочной Стратегии развития производства СПГ в России (опубликована 22 марта). В документе уточняется, что это необходимо для достижения целевого объема выпуска – 140 млн т сжиженного газа в год к 2035 г., что более чем втрое превышает показатель 2020 г.