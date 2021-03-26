Коммерческий транспорт найдет в 2021 году новые точки роста

Коммерческий транспорт найдет в 2021 году новые точки ростаЭто обслуживание e-commerce и цифровизация процессов сбыта
Основными драйверами развития рынка коммерческой техники в России станет спрос со стороны e-commerce и сервисов доставки, цифровизация каналов сбыта и развитие подписки и аренды, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Основные риски – повышение утильсбора и, как следствие, удорожание автомобилей. В результате, считают эксперты, продажи могут вырасти на 3–5% в сегменте тягачей, на 2% в сегменте легких коммерческих автомобилей, на 2–5% – автобусов. Сами игроки более сдержанны – рынок сохранится на уровне 2020 г., говорят они.
Инвестиции компаний будут направлены в основном на модернизацию производства в целях экономии затрат, считает директор подразделения автоотрасли PwC в России Виктория Синичкина. Самым ярким трендом на рынке коммерческого транспорта в ближайшие 2–3 года будет цифровизация процессов сбыта техники, говорит эксперт. Это подписка на технику, переход на онлайн-продажи. Например, в декабре «Камаз» запустил свой первый сервис шеринга, или аренды, самосвалов. На срок от одного дня до одного года можно взять в пользование самосвал «Камаз-65801» грузоподъемностью 32 т – он предназначен для транспортировки сыпучих строительных, промышленных и иных грузов.