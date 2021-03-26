Коммерческий транспорт найдет в 2021 году новые точки роста

Инвестиции компаний будут направлены в основном на модернизацию производства в целях экономии затрат, считает директор подразделения автоотрасли PwC в России Виктория Синичкина. Самым ярким трендом на рынке коммерческого транспорта в ближайшие 2–3 года будет цифровизация процессов сбыта техники, говорит эксперт. Это подписка на технику, переход на онлайн-продажи. Например, в декабре «Камаз» запустил свой первый сервис шеринга, или аренды, самосвалов. На срок от одного дня до одного года можно взять в пользование самосвал «Камаз-65801» грузоподъемностью 32 т – он предназначен для транспортировки сыпучих строительных, промышленных и иных грузов.