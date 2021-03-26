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Коммерческий транспорт найдет в 2021 году новые точки роста

Это обслуживание e-commerce и цифровизация процессов сбыта
Анастасия Львова
Денис Абрамов / Ведомости

Основными драйверами развития рынка коммерческой техники в России станет спрос со стороны e-commerce и сервисов доставки, цифровизация каналов сбыта и развитие подписки и аренды, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Основные риски – повышение утильсбора и, как следствие, удорожание автомобилей. В результате, считают эксперты, продажи могут вырасти на 3–5% в сегменте тягачей, на 2% в сегменте легких коммерческих автомобилей, на 2–5% – автобусов. Сами игроки более сдержанны – рынок сохранится на уровне 2020 г., говорят они. 

Инвестиции компаний будут направлены в основном на модернизацию производства в целях экономии затрат, считает директор подразделения автоотрасли PwC в России Виктория Синичкина. Самым ярким трендом на рынке коммерческого транспорта в ближайшие 2–3 года будет цифровизация процессов сбыта техники, говорит эксперт. Это подписка на технику, переход на онлайн-продажи. Например, в декабре «Камаз» запустил свой первый сервис шеринга, или аренды, самосвалов. На срок от одного дня до одного года можно взять в пользование самосвал «Камаз-65801» грузоподъемностью 32 т – он предназначен для транспортировки сыпучих строительных, промышленных и иных грузов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных