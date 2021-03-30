В Москве появятся трамваи нового типа

Конкурс на поставку для Москвы и обслуживание 90 односекционных низкопольных трамваев Торговый дом СТМ («дочка» группы «Синара» бизнесмена Дмитрия Пумпянского) выиграл еще в октябре 2020 г. Стоимость контракта составляет 11 млрд руб. Но сама «Синара» пока не производит трамваи (СП с чешской Skoda Transportation по выпуску разных видов городского транспорта создано в декабре 2019 г., но еще не поставляет продукцию).