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В Москве появятся трамваи нового типа

Их сделают «Синара» и Усть-Катавский вагоностроительный завод
Анастасия Львова
Последние старые трамваи должны покинуть улицы Москвы в 2024 году /Wikimedia

Конкурс на поставку для Москвы и обслуживание 90 односекционных низкопольных трамваев Торговый дом СТМ («дочка» группы «Синара» бизнесмена Дмитрия Пумпянского) выиграл еще в октябре 2020 г. Стоимость контракта составляет 11 млрд руб. Но сама «Синара» пока не производит трамваи (СП с чешской Skoda Transportation по выпуску разных видов городского транспорта создано в декабре 2019 г., но еще не поставляет продукцию).

Первоначально для московского проекта «Синара» выбрала в качестве индустриального партнера «Уралтрансмаш» (входит в «Уралвагонзавод» (УВЗ) корпорации «Ростех»). Источник «Ведомостей, близкий к одному из участников переговоров, утверждает, что «Синара» и УВЗ не смогли согласовать приемлемые параметры сделки. «В результате многочисленных переговоров с несколькими предприятиями нами был выбран Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ)», – сообщил «Ведомостям» представитель «Синары». УКВЗ входит в периметр активов «Роскосмоса».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных