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Глава «Моринформсистема-Агата» уйдет с поста 1 апреля

Это не связано с вхождением концерна в Корпорацию морского приборостроения
Екатерина Згировская
Причины ухода Анцева в концерне не раскрывают /Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Крупнейший российский разработчик управляющих, боевых и информационных систем для ВМФ концерн «Моринформсистема-Агат» («Моринсис-Агат») сменит руководителя. Георгий Анцев, занимающий пост генерального директора и генерального конструктора концерна, 1 апреля покинет должность. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) и в Минобороны. В пресс-службе Анцева информацию о его уходе из «Агата» подтвердили.

«Моринсис-Агат» – головная организация в российском кораблестроении, разработчик и производитель систем управления корабельным и береговым оружием, навигации и радиолокации, систем управления кораблями и подводными лодками и др. В «Моринсис-Агат» входят 15 предприятий. Концерн включен в перечень стратегических предприятий, утвержденных указом президента РФ от 4 августа 2004 г. В числе разработанных предприятиями «Агата» – широко известные системы управления стрельбой ракетных комплексов подводных лодок и надводных кораблей (Club-S и Club-N, а также BrahMos), новейший береговой ракетный комплекс тактического назначения «Рубеж-МЭ». Выручка в 2019 г. составила 8765,6 млн руб., прибыль по РСБУ – 26,7 млн руб. (95% работ исполнялось по государственному оборонному заказу).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных