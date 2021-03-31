Глава «Моринформсистема-Агата» уйдет с поста 1 апреля

Глава «Моринформсистема-Агата» уйдет с поста 1 апреляЭто не связано с вхождением концерна в Корпорацию морского приборостроения
Крупнейший российский разработчик управляющих, боевых и информационных систем для ВМФ концерн «Моринформсистема-Агат» («Моринсис-Агат») сменит руководителя. Георгий Анцев, занимающий пост генерального директора и генерального конструктора концерна, 1 апреля покинет должность. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) и в Минобороны. В пресс-службе Анцева информацию о его уходе из «Агата» подтвердили.
«Моринсис-Агат» – головная организация в российском кораблестроении, разработчик и производитель систем управления корабельным и береговым оружием, навигации и радиолокации, систем управления кораблями и подводными лодками и др. В «Моринсис-Агат» входят 15 предприятий. Концерн включен в перечень стратегических предприятий, утвержденных указом президента РФ от 4 августа 2004 г. В числе разработанных предприятиями «Агата» – широко известные системы управления стрельбой ракетных комплексов подводных лодок и надводных кораблей (Club-S и Club-N, а также BrahMos), новейший береговой ракетный комплекс тактического назначения «Рубеж-МЭ». Выручка в 2019 г. составила 8765,6 млн руб., прибыль по РСБУ – 26,7 млн руб. (95% работ исполнялось по государственному оборонному заказу).