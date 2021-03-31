Глава «Моринформсистема-Агата» уйдет с поста 1 апреля

«Моринсис-Агат» – головная организация в российском кораблестроении, разработчик и производитель систем управления корабельным и береговым оружием, навигации и радиолокации, систем управления кораблями и подводными лодками и др. В «Моринсис-Агат» входят 15 предприятий. Концерн включен в перечень стратегических предприятий, утвержденных указом президента РФ от 4 августа 2004 г. В числе разработанных предприятиями «Агата» – широко известные системы управления стрельбой ракетных комплексов подводных лодок и надводных кораблей (Club-S и Club-N, а также BrahMos), новейший береговой ракетный комплекс тактического назначения «Рубеж-МЭ». Выручка в 2019 г. составила 8765,6 млн руб., прибыль по РСБУ – 26,7 млн руб. (95% работ исполнялось по государственному оборонному заказу).